Julia Louis-Dreyfus se dirige al Great White Way. La actriz ganadora del Emmy hará su debut en Broadway este otoño en “Other Desert Cities” junto a Ed Harris, Allison Janney, Joe Keery y Lily Rabe.

Keery, mejor conocido por “Stranger Things”, también hará su debut en Broadway.

Ubicada en el soleado Palm Springs, la historia sigue a una familia adinerada y políticamente conservadora cuya Navidad se ve trastornada cuando su hija regresa a casa para revelar que ha escrito una explosiva memorias. El argumento sugiere: “A medida que el pasado cobra claridad, la pregunta no es solo qué pasó, sino quién posee la historia de una familia y cuál es el costo de contarla”.

“Other Desert Cities” se presentará en el teatro Hudson de Broadway, con preestrenos a partir del 29 de septiembre y noche de inauguración el 18 de octubre. La función limitada concluirá el 17 de enero. John Benjamin Hickey está dirigiendo la reposición de la obra de Jon Robin Baitz, que se presentó por primera vez en el Lincoln Center en 2011 antes de llegar a Broadway más tarde ese año.

Hickey describió el espectáculo como “increíblemente divertido, sorprendente y desgarrador”, agregando que está “asombrado de lo relevante que sigue siendo la obra, quizás ahora más que nunca”.

“Other Desert Cities” está producida por ATG Productions, Bad Robot Live, Gavin Kalin Productions, Kristin Caskey, Bee Carrozzini y Mike Isaacson. El equipo de diseño incluye a Scott Pask (diseño escénico), Tom Broecker (diseño de vestuario), Natasha Katz (diseño de iluminación), Mikaal Sulaiman (diseño de sonido y música original), Robert Pickens (diseño de cabello y pelucas), Richard Hodge (gerente de producción) y Jim Carnahan (director de casting).