Dang Van Phuoc, fotógrafo de combate AP que perdió un ojo en la Guerra de Vietnam, muere a los 91 años.

IRVINE, California (AP) – El antiguo fotógrafo de Associated Press Dang Van Phuoc, quien resultó herido múltiples veces durante la Guerra de Vietnam y regresó para capturar la acción incluso después de perder un ojo en una explosión, ha fallecido. Tenía 91 años.

Phuoc murió el sábado en el sur de California después de desplomarse repentinamente, según su sobrino, Van Nguyen.

Nacido en un pueblo vietnamita cerca de Quang Ngai, al sur de Da Nang, en 1935, Phuoc era el menor de muchos hermanos. Cuando tenía unos 10 años, su padre fue asesinado por miembros locales de la insurgencia del Viet Cong. Unos años después, su madre falleció, dejándolo sin hogar.

“Él era realmente un hombre extraordinario que creció a partir de un trato muy malo cuando era niño”, dijo Nguyen.

Como joven, Phuoc se ofreció como voluntario para ayudar a llevar equipo en un estudio de cine en Saigón donde la madre de Nguyen trabajaba como cocinera. Fue allí donde Phuoc tomó una cámara por primera vez y aprendió fotografía por sí mismo, según su sobrino.

Phuoc, apodado el “arma secreta” de AP por su jefe, era conocido por caminar con el “hombre del frente” en patrullas de combate, lo que lo posicionaba para obtener excelentes fotografías, pero también lo exponía a un peligro extremo.

Resultó herido al menos cinco veces durante sus 10 años con AP en Vietnam, la primera vez justo cinco meses después de ser contratado. Una explosión de granada lo dejó con metralla en el pecho y la pierna, pero volvió al deber en pocos meses cubriendo la larga guerra civil entre las fuerzas comunistas del Norte de Vietnam y el ejército sudvietnamita respaldado por EE. UU.

En 1968, sufrió una conmoción cerebral cuando fue golpeado en la cabeza por un cohete mientras cubría enfrentamientos callejeros en Saigón. Ese mismo año, Phuoc arriesgó su vida bajo fuego de francotiradores para llevar a salvo a un soldado estadounidense herido y recibió una condecoración de la Novena División de Infantería del Ejército de EE. UU. por salvarle la vida.

Perdió su ojo derecho en una explosión de granada en 1969 mientras patrullaba con un batallón de Rangers al sur de Da Nang, a lo largo de la costa central de Vietnam. Aprendió a disparar con un solo ojo y regresó al trabajo.

A pesar de su reputación por fotografiar la acción, las fotos que conmovieron a Phuoc fueron aquellas que evocaban la difícil situación de los civiles atrapados en el fuego cruzado. En una entrevista para los archivos de AP en 2011, se comparó a sí mismo con un “pequeño grano de arena” que usaba sus imágenes para llevar sus historias al mundo.

Cuando cayó Saigón en 1975, Phuoc huyó con su familia con poco más que la ropa que llevaban puesta y una botella de leche. Su familia fue rescatada de un campo de refugiados en Guam con la ayuda de la reportera de AP Linda Deutsch, quien cubría la ciudad de tiendas de campaña, y fueron trasladados a Camp Pendleton.

Luego, Phuoc regresó a Asia y trabajó brevemente para AP en Hong Kong antes de dejar la compañía y establecerse permanentemente en el sur de California con su familia.

Se convirtió en un fotógrafo profesional de retratos en el condado de Orange, que alberga Little Saigón, la comunidad más grande de refugiados sudvietnamitas en el mundo.

Su sobrino nieto, Kim Nguyen, recordó el martes los retratos que Phuoc le hizo cuando era un bebé y recordó llevar a su propio hijo a ver la obra de Phuoc en exhibición en un museo en Vietnam.

En California, Phuoc fue miembro fundador de la Asociación de Fotografía Artística y capacitó a jóvenes fotógrafos. También fue voluntario civil en el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles y en 1994 fue nombrado voluntario del año del condado.