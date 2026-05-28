El documental animado de la portera argentina Emi Martínez narra su viaje hasta convertirse en héroe de la Copa Mundial

Una fracción de segundo es todo lo que separa un gol emocionante de una parada dramática. Pero ¿y si un portero de fútbol pudiera detener el tiempo?

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 acercándose, Netflix lanzó un nuevo documental animado sobre la legendaria portera argentina Emi Martínez.

Emi Martínez: El niño que detiene el tiempo se estrenó el 21 de mayo y narra el viaje del portero estrella de Argentina conocido como “Dibu”, desde un niño que soñaba con la gloria de la Copa Mundial hasta una superestrella mundial que ayudó a restaurar la gloria del fútbol en su país.

A través de ilustraciones originales del caricaturista y novelista gráfico argentino Liniers, material de archivo y entrevistas con el círculo íntimo de Martínez, Emi Martínez: El niño que detiene el tiempo Combina ficción y narración documental en algo completamente propio.

¿Quién es Emi Martínez?

Ampliamente considerado como uno de los mejores porteros del mundo, Martínez dejó su nombre grabado en la historia en la Copa Mundial de la FIFA 2022, cuando salvó a Argentina de la angustia en la final contra Francia.

Con menos de un minuto restante en la prórroga y el marcador empatado 3-3, Martínez hizo una dramática parada para forzar una tanda de penales y finalmente llevó a Argentina a la victoria y a su primer trofeo de la Copa Mundial de la FIFA en casi 40 años.

Su actuación en el torneo le valió a Martínez el Guante de Oro y el premio al Mejor Portero Masculino de la FIFA 2022.

Martínez se está preparando actualmente para defender el título de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que comienza el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Cuál es el elemento ficticio de Emi Martínez: ¿El niño que detiene el tiempo?

Cuando protege la portería de Argentina o del Aston Villa FC de la Premier League, a menudo parece que Martínez puede detener el tiempo. Sin embargo, la película presenta una historia ficticia de Martínez cuando era niño, descubriendo que él, en realidad, tiene esa habilidad mágica. Mientras detiene el tiempo, puede discutir con un balón de fútbol parlante, que le recuerda todos los desafíos que tiene por delante, fortaleciendo su fuerza interior en el proceso.

Miguel Angel “Pepe” Santoro

¿Quién más está en Emi Martínez: El niño que detiene el tiempo?

Además de los amigos y familiares de la infancia de Martínez, Emi Martínez: El niño que detiene el tiempo presenta entrevistas con leyendas del fútbol argentino, incluidos Lionel Messi, Lionel Scaloni y Miguel Ángel “Pepé” Santoro.

Más fútbol en Netflix

la liberación de Emi Martínez: El niño que detiene el tiempo sigue los recientes lanzamientos deJaime. yRonaldinho: el único e irrepetible destacando las vidas y carreras de las leyendas del fútbol colombiano y brasileño.

La serie documental deportiva aclamada por la crítica. Incalculable expandió sus fronteras A para resaltar el mundo del fútbol inglés a través de las historias de la improbable leyenda de la Premier League Jamie Vardy, el milagroso equipo ganador de la Liga de Campeones del Liverpool en 2005 y el controvertido jugador profesional convertido en actor Vinnie Jones.

El contenido de fútbol adicional en Netflix incluyeBajo presión: la selección estadounidense de la Copa Mundial Femeninaque documenta el esfuerzo del equipo por ganar el título de 2023; el nominado al Emmybeckham;Capitanes del Mundo; un episodio de José Mourinho de El libro de jugadas; yvini jr.

Netflix transmitirá exclusivamente la Copa Mundial Femenina de la FIFA en Estados Unidos y Canadá para los torneos de 2027 y 2031.