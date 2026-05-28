Resultados del Abierto de Francia 2026: Jannik Sinner no pudo encontrar energía pero dice que el calor no fue el culpable en la sorpresa de la derrota

Jannik Sinner dice que “no pudo encontrar ninguna energía” mientras perdía en la segunda ronda ante Juan Manuel Cerundolo en una de las mayores sorpresas del Abierto de Francia en los últimos años, pero el número uno del mundo no creía que el calor de París tuviera la culpa.

Sinner, de Italia, era el favorito para el título, habiendo dominado el circuito masculino en los últimos meses, y llegaba al partido del jueves con una racha de 30 victorias consecutivas.

Después de perder solo ocho juegos en su debut en Roland Garros contra Clement Tabur, Sinner estaba igualmente en forma dominante contra Cerundolo, liderando 6-3 6-2 5-1 antes de sufrir una dramática disminución física.

El italiano luchaba en la cancha y perdió tres juegos consecutivos antes de pedir al entrenador, diciendo que se sentía “mareado” y “con ganas de vomitar”.

Tomó un tiempo médico durante el partido y se retiró al final de los tercer y cuarto sets, pero no pudo recuperar su forma física mientras caía ante el número 56 del mundo, Cerundolo.

Aunque varios jugadores han atribuido sus dificultades en la cancha a las inusuales condiciones calurosas en París, con temperaturas alcanzando los 34 °C, Sinner minimizó el impacto.

“No tenía energía hoy. Eso puede pasar. Nadie es un robot”, dijo Sinner.

“Me desperté esta mañana, no me sentía muy bien e intenté mantener los puntos muy cortos.

“Al principio estaba pegando muy limpio, muy bien, y luego simplemente me topé con un muro.

“Comencé a sentirme mareado. Muy bajo de energía. Intenté sacar el partido pero no tenía mucha energía”.

Aunque anteriormente ha tenido dificultades en el calor extremo, especialmente en su victoria en tercera ronda sobre Eliot Spizzirri en el Abierto de Australia de este año, Sinner dijo que esto era “un escenario completamente diferente”.

“Estaba cálido, pero no locamente cálido. Siento que estaba bastante bien para jugar”, dijo el joven de 24 años.

“No fue nada contra el calor, nada contra el clima. Fui solo yo hoy, pero sucede”.