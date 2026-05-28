Los iraníes vuelven en línea después de un cierre de meses pero siguen enfrentando restricciones severas

Los iraníes vuelven en línea después de un cierre de meses pero...

EL CAIRO – Los iraníes comenzaron a recuperar el acceso a Internet el miércoles después de que las autoridades pusieran fin a un corte de varios meses. Sin embargo, los usuarios dijeron que el servicio era lento e intermitente en algunas áreas, con aplicaciones como YouTube e Instagram fuertemente restringidas, como lo estaban antes del corte que comenzó durante las protestas nacionales en enero.

Las autoridades justificaron el apagón como una necesidad militar después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán el 28 de febrero. Su decisión de levantar algunas restricciones esta semana llegó cuando los negociadores parecían estar cerca de un alto el fuego más permanente. Pero muchos iraníes temían que el acceso pudiera ser cortado nuevamente en cualquier momento.

La empresa de seguimiento de Internet Netblocks dijo que la conectividad de Irán, que mide la capacidad de los dispositivos para conectarse a Internet, está alrededor del 86% de la capacidad de antes del corte. La firma de análisis de Internet Kentik dijo que el tráfico de Internet, que mide la cantidad de datos transferidos y es una buena ilustración del uso, estaba alrededor del 40%.

Amir Rashidi, un analista de ciberseguridad iraní, dijo que todavía había interrupciones generalizadas. “Es demasiado pronto para decir que el apagón ha terminado”, escribió en X.

Un apagón sin precedentes

Los aproximadamente 90 millones de personas de Irán han estado desconectados de Internet la mayor parte de 2026, uno de los apagones nacionales más largos y estrictos del mundo. Los jóvenes con carreras en línea vieron cómo sus ingresos se evaporaban. Las pérdidas de empleo y el cierre de negocios en línea se sumaron a los altos costos económicos de la guerra.

El corte dificultó que las familias iraníes se comunicaran durante meses de agitación y guerra. En algunos momentos, las líneas telefónicas también fueron cortadas, aunque luego fueron restauradas.

Una mujer que vive en Teherán dijo que durante meses apenas podía hablar con sus hijos que viven en el extranjero. No podía creer que las autoridades hubieran restablecido el acceso, diciendo que había asumido que encontrarían alguna justificación para prolongar el apagón.

Un taxista dijo que el servicio se restableció pero es débil. Expresó la esperanza de que mejorara para poder utilizar aplicaciones de mensajería con su familia y amigos. Ambos hablaron bajo condición de anonimato por razones de seguridad.

Los precios se dispararon durante el apagón, con los residentes de Teherán a veces pagando alrededor de $7.50 por gigabyte. Los precios han vuelto a bajar, a alrededor de $2.25 por 30 gigabytes, aproximadamente donde estaban antes de las protestas.

Incluso entonces, Irán controló estrictamente el acceso a sitios de redes sociales populares, lo que llevó a muchos a depender de redes privadas virtuales, o VPN. El costo de esas soluciones alternativas se disparó durante el apagón, lo que las hizo inasequibles para muchos, ya que la economía estaba golpeada.

Un lento regreso al servicio

Las empresas han comenzado a reaparecer en línea, anunciando su regreso con publicaciones en sitios como Instagram y Telegram.

Un gamer e influencer tecnológico en la ciudad central de Isfahán dijo que el apagón le había hecho perder gran parte de su audiencia en YouTube e Instagram, donde había pasado años construyendo una gran cantidad de seguidores.

“Todas mis vistas e interacciones han disminuido mucho. He sido borrado del algoritmo”, dijo en una nota de voz enviada por WhatsApp, agregando que su conexión a Internet todavía era más lenta que antes del apagón.

“La situación es tal que muchos productores de contenido han visto reducidos sus ingresos a cero, han pasado a otros trabajos o se han visto obligados a vender su equipo para sobrevivir”, dijo. Habló bajo condición de anonimato por temor a represalias.

Irán reclamó que el apagón era una necesidad en tiempos de guerra

Las autoridades iraníes cerraron por primera vez Internet en enero durante protestas masivas contra el gobierno que finalmente fueron reprimidas violentamente. Miles de personas murieron y decenas de miles fueron detenidas.

Ese corte apenas estaba comenzando a aliviarse cuando el gobierno impuso un apagón completo de Internet después del inicio de la guerra, cuando los ataques de Estados Unidos e Israel mataron al líder supremo de Irán y a otros altos funcionarios.

El gobierno fue criticado por el apagón prolongado, que causó aún más daño a una economía devastada por la inflación, los ataques a industrias clave y el bloqueo de puertos iraníes impuesto por Estados Unidos.

El apagón de Internet costó un estimado de $30-40 millones diarios, con pérdidas indirectas probablemente el doble de eso, dijo un miembro de la Cámara de Comercio de Irán, Afshin Kolahi, a un periódico local el mes pasado. Cerca de 10 millones de personas tienen trabajos que dependen de la conectividad a Internet, según el ministro de Comunicaciones Sattar Hashemi.

Los iraníes aún tenían acceso a una red nacional, pero esta tiene un alcance mucho más limitado, y los usuarios se quejaban de un mal servicio y una fuerte censura. A los altos funcionarios del gobierno se les entregan tarjetas SIM que les otorgan acceso a Internet global. Bajo presión, el gobierno amplió el acceso a las tarjetas SIM a algunas profesiones durante el apagón.

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