Vance advierte que la IA no debería superar a los humanos en la guerra

El vicepresidente JD Vance expresó el jueves su preocupación por el uso de la inteligencia artificial en la guerra, instando a los cadetes graduados de la Fuerza Aérea a no permitir que la tecnología reemplace su juicio.

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“A medida que la IA transforma el campo de batalla (en algunos aspectos de manera positiva, en otros no), les pido que sean celosos y egoístas acerca de su papel como tomadores de decisiones en la guerra”, dijo Vance en un discurso de graduación en la Academia de la Fuerza Aérea de EE.UU. en Colorado Springs, Colorado. â€œUsa la tecnologÃa para mejorar, pero nunca te sometas a ella. Tú son los maestros de la guerra. Y tanto vuestras mentes como vuestros corazones son lo opuesto a lo artificial.

La advertencia de Vance se produjo la misma semana en que el Papa León XIV emitió un documento teológico advirtiendo sobre los avances desenfrenados en la IA. El vicepresidente elogió el trabajo del Papa en el documento en una entrevista con NBC News y hizo referencia a él en su discurso del jueves. Vance, uno de los defensores más entusiastas de la IA durante la administración Trump, también hizo referencia a las recientes burlas que han llovido sobre los oradores de graduación que se han centrado en el tema.

â€”Ahora no puedes abuchearme. Soy el vicepresidente de Estados Unidos”, bromeó Vance. “Pero, comprensiblemente, sus compatriotas estadounidenses están preocupados por la IA, por cómo afectará al mercado laboral, cómo distribuirá los recursos y cómo ha cambiado fundamentalmente la forma en que interactuamos unos con otros: nuestra vida social. Pero lo que más me preocupa de la IA es cómo cambiará la guerra”.

Vance, que trabajó en capital de riesgo antes de ingresar a la política, ha argumentado durante mucho tiempo contra la regulación excesiva de la IA y ha promovido lo que considera sus beneficios. Pero como las encuestas muestran a los votantes preocupados por el ascenso de la IA, Vance ha abordado el tema con más escepticismo público en los últimos meses. Ha subrayado la necesidad, por ejemplo, de garantizar que los nuevos modelos de IA protejan a las empresas y a los consumidores de las vulnerabilidades de la ciberseguridad.

“La tecnología… simplemente plantea preguntas tan profundas sobre cómo interactuamos unos con otros, qué tipo de habilidades necesitamos en la fuerza laboral, el tipo de guerras que pelearemos y cómo pelearemos nuestras guerras”, dijo Vance el martes, respondiendo a una pregunta sobre la encíclica del Papa sobre la IA. “Creo que realmente necesitamos un liderazgo moral para reflexionar sobre esas cuestiones, y eso es exactamente lo que la iglesia es el mejor líder para hacer”.

Hablando el jueves ante unos 900 cadetes que se gradúan y se incorporan como oficiales de la Fuerza Aérea, Vance dijo que a pesar de todos los avances de la IA, “una de las cosas que hace que los estadounidenses sean únicos -que los hace únicos a ustedes, como combatientes de guerra- es que libramos la guerra con justicia”.

Vance añadió que “para que la guerra del futuro esté a la altura de los valores morales de nuestros antepasados, las decisiones sobre la vida y la muerte deben ser tomadas por humanos y no por máquinas”.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha luchado con la empresa de inteligencia artificial Anthropic, que se ha resistido al intento de la administración Trump de levantar las barreras sobre cómo sus productos pueden usarse con fines militares, incluidas armas letales autónomas.

Apenas unas semanas después de asumir el cargo de vicepresidente el año pasado, Vance pronunció un encendido discurso en la Cumbre Internacional de Acción sobre IA en París, reprendiendo a los aliados europeos por su enfoque severo en la regulación de la IA y aconsejándoles “que miren esta nueva frontera con optimismo en lugar de temor”.

En los últimos meses, Vance se ha centrado cada vez más en cómo gestionar las crecientes capacidades de la IA. A principios de abril, él y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, llamaron a los principales directores ejecutivos de tecnología para conocer las implicaciones de seguridad cibernética de los últimos modelos de inteligencia artificial, según CNBC.

Varios días después, la empresa de inteligencia artificial Anthropic anunció que su modelo más nuevo, llamado Mythos Preview, encontró miles de vulnerabilidades críticas de ciberseguridad en aplicaciones de software comunes. El anuncio inició un nuevo nivel de urgencia para definir la política de IA de la administración, con la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, el director cibernético nacional, Sean Cairncross, y otros cada vez más involucrados en las deliberaciones sobre IA.

Desde entonces, diferentes facciones dentro de la Casa Blanca han luchado sobre cómo abordar las nuevas amenazas provenientes de poderosos sistemas de inteligencia artificial. Algunos, como Bessent, han abogado por una vigilancia más estrecha de los potentes sistemas de IA, mientras que otros, como el ex zar de la IA, David Sacks, han hecho campaña por un enfoque más ligero.

En una conferencia de prensa en la Casa Blanca el martes pasado, Vance enfatizó que la administración está colaborando con las principales empresas tecnológicas “para garantizar que el pueblo estadounidense esté lo más seguro posible”. Vance también asintió con la cabeza hacia una próxima orden ejecutiva que fue elaborada en respuesta a las amenazas a la ciberseguridad de modelos como Mythos Preview.

Pero el presidente Donald Trump decidió en el último minuto no firmar la orden, que habría implementado un mecanismo voluntario para que el gobierno de EE.UU. probara los últimos modelos de IA de las principales empresas de IA.