Las acciones de Abercrombie suben un 12% por encima de las ganancias, incluso cuando el conflicto con Irán afecta a las ventas

Abercrombie & Fitch publicó resultados mixtos del primer trimestre fiscal el miércoles y una guía más débil de lo esperado después de que el conflicto en Medio Oriente “impactara directamente” las ventas, según la compañía.

A pesar de esos desafíos, sus acciones subieron aproximadamente un 12% en la tarde de operaciones ya que la compañía superó fácilmente las estimaciones de ganancias de Wall Street.

Las ventas en la región de Europa, Medio Oriente y África de Abercrombie cayeron un 10% durante el trimestre, impulsadas por una desaceleración en la demanda en la marca Hollister que se produjo a medida que el conflicto se intensificaba, dijo el director financiero Robert Ball en una llamada con analistas.

En general, redujo el crecimiento de las ventas netas totales del primer trimestre en más de 0.5 puntos porcentuales con respecto a las proyecciones de la compañía minorista, dijo.

“Estamos enfocados en lo que podemos controlar, incluyendo nuestros niveles de inventario e inversiones en marketing, asegurando que podamos responder a lo que está sucediendo en tiempo real”, agregó la CEO Fran Horowitz en la llamada. “A pesar de estos vientos en contra de EMEA, esperamos un crecimiento total de las ventas para el segundo trimestre, junto con todo el año 2026, lo que sería nuestro cuarto año consecutivo de crecimiento en ventas netas.”

En el trimestre actual, Abercrombie espera que las ganancias por acción estén entre $1.80 y $2, muy por debajo de las estimaciones de $2.54, según LSEG.

Aunque la perspectiva de la compañía para el trimestre actual fue peor de lo que esperaban los analistas, reafirmó su guía para todo el año. Abercrombie anticipa que las ventas netas aumentarán entre un 3% y un 5% para el año fiscal, con ganancias por acción de $10.20 a $11.

A pesar de la desaceleración en EMEA, que representa aproximadamente el 15% de las ventas totales de la compañía, las ventas de la compañía en general aumentaron un 2%. Sin embargo, ese crecimiento no provino de la demanda orgánica de los consumidores y en su lugar fue impulsado por nuevas aperturas de tiendas y tasas de cambio favorables, dijo Ball.

Así es como le fue a la compañía de ropa en su primer trimestre fiscal en comparación con lo que esperaba Wall Street, según una encuesta de analistas de LSEG:

– Ganancias por acción: $1.47 vs. $1.28 esperado – Ingresos: $1.11 mil millones vs. $1.12 mil millones esperado

La ganancia neta reportada por la compañía para el período de tres meses que finalizó el 2 de mayo fue de $67.13 millones, o $1.47 por acción, en comparación con $80.41 millones, o $1.59 por acción, un año antes.

Las ventas aumentaron a $1.11 mil millones, un aumento del 2% respecto a $1.10 mil millones un año antes.

Cuando se le preguntó sobre su perspectiva para el trimestre actual y qué espera que cambie en la segunda mitad del año, Ball mencionó comparaciones más fáciles con los resultados del año anterior y menor gasto en marketing, entre otros factores, no una mejora esperada en la demanda.

“Es una historia equilibrada aquí. Los aranceles y el flete, para cuando lleguemos al final del año, serán solo ligeros obstáculos año tras año”, dijo Ball. Aparte de los desafíos que está viendo en Medio Oriente y la región de EMEA, la compañía está viendo un modesto crecimiento en la venta unitaria promedio, lo que está financiando las inversiones que está realizando y manteniéndola en línea con un margen operativo del 12% al 12.5%.

A diferencia de muchos de sus competidores, Abercrombie está considerando las recientes reducciones en las tasas arancelarias después de que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminara que los llamados aranceles recíprocos del presidente Donald Trump son ilegales, lo que ayudó a su perspectiva financiera.

Ahora espera que los aranceles afecten la rentabilidad en 0.2 puntos porcentuales en el año fiscal 2026, en comparación con las expectativas anteriores de alrededor de 0.7 puntos porcentuales. Dijo que ha solicitado un reembolso arancelario de alrededor de $100 millones pero no consideró ese posible ingreso en su perspectiva.