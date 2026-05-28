Entrevista a Andrea Pirlo: El legendario centrocampista italiano sobre el PSG y cómo ha cambiado el fútbol | “Necesitas jugadores que sean rápidos”

“El fútbol siempre cambia y cambia rápidamente”, dice Andrea Pirlo Deportes del cielo. “Se ha vuelto mucho más físico, mucho más rápido. De hecho, si quieres ganar ahora, necesitas jugadores que sean rápidos y técnicamente buenos en el uno contra uno. De lo contrario, no llegarás a ninguna parte”.

Hablando con el gran centrocampista italiano, su veredicto sobre el fútbol moderno puede parecer un lamento. “Los equipos que ganan ahora tienen jugadores rápidos. Antes no era tan malo. Uno podía permitirse el lujo de jugadores técnicamente hábiles y sin velocidad, mientras que ahora se necesitan jugadores de este nivel”.

Incluso en su mejor momento, Pirlo parecía una especie de anacronismo. Ahora con 47 años, su carrera moviéndose en la base del mediocampo se siente como otro mundo. Habiendo comenzado en un papel más ofensivo en el Inter, se destacó allí para encontrar más espacio.

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Fabio Grosso, perseguido por Andrea Pirlo tras marcar en la semifinal del Mundial de 2006





Funcionó espectacularmente, triunfando dos veces en la Liga de Campeones con el AC Milan y una victoria en la Copa del Mundo con Italia en 2006. Controló los partidos hasta bien entrados los treinta y tantos, pero tal vez el futuro quedó marcado en su última aparición en el fútbol de clubes europeos.

Pirlo se retiró de la Juventus cuando fueron derrotados en la final de la Liga de Campeones de 2015 por el Barcelona. ¿Su entrenador esa noche en Berlín? Un Luis Enrique, ganando el trofeo por primera vez. “Luis Enrique es el mejor entrenador del mundo en este momento”, afirma.

Significativamente, ese partido también marcó el último partido de Xavi con el Barcelona. La gran admiración de Pirlo por aquel centro del campo azulgrana formado por Xavi, Andrés Iniesta y Sergio Busquets era tal que en una ocasión admitió pasar horas jugando como el club catalán en la PlayStation.

Pero Luis Enrique ha construido un equipo que puede rivalizar con ellos en París. “Ha creado un equipo fuerte, una mentalidad fuerte con jugadores jóvenes. Es un verdadero placer verlos hacerlo bien y aún mejor verlos porque es un fútbol rápido, dinámico y técnico que gusta a todos”.

Como muchos otros han señalado, el gran éxito del Paris Saint-Germain en Europa se produjo sólo después de la partida de Neymar, Lionel Messi y finalmente Kylian Mbappé. Pirlo se encuentra entre quienes ven esto como significativo y un testimonio del trabajo de Luis Enrique en París.

“Todo es gracias al entrenador. Quería deshacerse de todas las estrellas que estuvieron antes que él y prefirió empezar de nuevo con gente que hizo lo que el entrenador les pidió. Es un equipo que corre, vuelve a correr, defiende y al final los resultados están de su lado”.

Se podría suponer que las propias experiencias de Pirlo en su carrera lo alentarían a creer en el poder del individuo, en los beneficios de complacer al genio. En su juventud, estuvo en Brescia junto a Roberto Baggio, un equipo construido alrededor de un jugador muy especial.

Pirlo pasaría ocho temporadas jugando a las órdenes de Carlo Ancelotti en Milán, alguien que siempre intentaba dar cabida al talento. Como entrenador tuvo a Cristiano Ronaldo en la Juventus. Y, sin embargo, se mantiene firme en su valoración de que Luis Enrique tiene razón.

“Ya no hay un jugador que pueda hacer lo que quiera”, afirma Pirlo. “El individuo tiene que ser parte del equipo. Tienes que atacar y defender como todos los demás, haciendo las mismas tareas. A este nivel, no puedes permitirte perder a un solo jugador en la fase defensiva”.

Mientras que el reinventado Ousmane Dembélé y el incansable Khvicha Kvaratskhelia personifican esta actitud en la línea de ataque, Pirlo se siente atraído por la presencia de su diminuto creador de juego. Los pases de Vitinha son limpios y precisos, pero también está constantemente en movimiento.

“Me gusta mucho. Es un jugador con una gran visión de juego. Siempre está tranquilo, incluso cuando está bajo presión”. ¿Pirlo 2.0? Vitinha está más ocupado y no tiene el alcance del italiano, pero no hace falta ser un genio para detectar ciertas similitudes entre los dos hombres.

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El centrocampista del Paris Saint-Germain Vitinha es el favorito del legendario Andrea Pirlo





Esa asombrosa habilidad para retener la posesión en espacios reducidos era una característica del propio juego de Pirlo. Su distribución fue notable, pero lo fue que lo hizo todo luciendo completamente tranquilo. “Si nunca pierdes el balón bajo presión, es más fácil”, dice de manera sucinta.

Ver las cosas antes de que sucedan

Pero ¿cómo pudo hacer que pareciera tan sencillo? “La técnica es importante”, dice. “Es importante saber cómo vas a recibir el balón con la posición de tu cuerpo. Pero también es importante entender de antemano dónde están tus compañeros en el campo”.

Explica: “Es necesario haber visto lo que va a pasar antes de que suceda. Luego, por supuesto, tener el control y la personalidad cuando tienes el balón, eso es otra cosa. Pero tener ya una imagen, poder mirar hacia adelante, es importante”.

Pirlo ciertamente tenía eso. Disputó cuatro finales de la Liga de Campeones, ganando dos y perdiendo dos. “Es más fácil recordar los que has ganado”, dice sonriendo. Eso pasó con el Milan en 2003 y 2007, Pirlo dio la asistencia en el primer gol de la última final.

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Pippo Inzaghi marca con un tiro libre de Andrea Pirlo en la final de la Liga de Campeones de 2007





Fue su tiro libre el que desvió Pippo Inzaghi contra el Liverpool. “Una rutina bien preparada”. Vengó la famosa derrota ante la misma oposición en Estambul dos años antes. “Incluso los momentos menos felices pueden ayudarte a mejorar”, señala.

Veredicto final de la Liga de Campeones

Las jugadas a balón parado, una característica importante de la temporada de la Premier League, también podrían definir la ocasión más importante de Europa. El Arsenal tiene ventaja allí. “Tienen dos centrales y un delantero que son muy buenos en el juego aéreo. Intentarán aprovecharlo”, argumenta Pirlo.

“El Arsenal tiene la capacidad en estas situaciones porque la estudia. Los he seguido mucho en la Premier League y la Liga de Campeones. Han tenido una gran racha en los últimos años, no solo este año, y merecían ganar el título de la Premier League.

“El PSG no tiene estos grandes saltadores, por lo que tendrá que buscar otras soluciones. Está bien organizado porque el PSG es el campeón, mientras que para el Arsenal es la primera vez. [in the final] en 20 años pero acaban de ganar una Premier League. Lo pongo 60-40 para París”.

El fútbol ha cambiado.

Pero Andrea Pirlo todavía lee el juego mejor que la mayoría.