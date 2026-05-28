La segunda temporada de Las Cuatro Estaciones es más triste y sosegada: Reseña de TV

Netflix, “Las Cuatro Estaciones”, una adaptación de la película de 1981 de Alan Alda del mismo nombre, ha regresado para una segunda temporada, y esta vez, el duelo, la crisis de la mediana edad, los bebés y la depresión están en el menú. Creada por Tina Fey, Lang Fisher y Tracey Wigfield, la primera temporada siguió a tres parejas, amigos de décadas, que vacacionaban juntos durante todo el año (o las cuatro estaciones). La primera temporada comenzó con Nick (Steve Carell) anunciando su intención de dejar a su esposa, Anne (Kerri Kenney-Silver), en vísperas del 25 aniversario de bodas de la pareja. Concluyó con la impactante muerte de Nick y la revelación de que su novia de treinta y tantos años, Ginny (Erika Henningsen), estaba embarazada de su hijo. En una sombría temporada 2, el grupo, ahora reducido a cinco, con Ginny y su bebé a veces a cuestas, lucha con la vida después de Nick y qué podrían traer sus respectivos siguientes capítulos.

Es primavera cuando comienza la temporada 2, y el equipo se ha reunido en los Catskills para un viaje de senderismo para esparcir las cenizas de Nick. Desafortunadamente, solo Jack (Will Forte), quien está sufriendo más la muerte de Nick y una Ginny fuertemente embarazada pero ágil parecen disfrutar del recorrido por la montaña. Kate (Fey) está poniendo una cara valiente para animar a Jack. A regañadientes ha aceptado “entrenar” para un maratón al que él se ha inscrito con entusiasmo. Aunque Kate y Jack están distanciándose, Claude (Marco Calvani) y Danny (Colman Domingo) parecen estar en la misma sintonía por una vez. Eso es, hasta que una conversación sobre tener hijos desencadena una crisis en su relación. Además, las cosas entre Ginny y Anne son cada vez más incómodas, especialmente cuando se mencionan las finanzas y la liquidación de la herencia de Nick. Lo que ocurre a lo largo del fin de semana es lo que sucede cuando el duelo se convierte en rabia.

Avanzando hacia el verano, los amigos se encuentran de vacaciones en la costa de Nueva Jersey con un invitado muy pequeño a cuestas. En el episodio 4, “En el Paseo Marítimo”, Anne explora cómo es la vida como una mujer sin ataduras. Mientras tanto, Kate, que tampoco es partidaria del cambio, descubre un sueño que no se dio cuenta de que tenía, una idea que podría traerle consuelo a medida que ella y Jack se alejan más el uno del otro. Este episodio, junto con el episodio 3, “En la Costa”, es un recordatorio generoso tanto para los personajes como para los espectadores de que la autogestión suele ser la clave de la felicidad.

La actuación sigue siendo sólida. Sin embargo, aparte de los episodios de verano e invierno, la temporada 2 simplemente no tiene la fantasía de su predecesora. El humor e incluso la reaparición del exnovio guitarrista de Anne, Terry (Toby Huss), se sienten apagados, careciendo del impacto de las bromas anteriores. Y quizás ese sea el punto. La muerte es dura, dolorosa y oscura, y todos los que conocían y amaban a Nick están haciendo lo mejor posible para seguir adelante a su manera.

Lo que funciona es la disposición del programa de examinar los matrimonios y relaciones a largo plazo bajo un microscopio realista. Mostrar a Claude y Danny sopesando los pros y los contras de la paternidad mientras Ginny lucha por sobrellevar la maternidad soltera es un contraste divertido. Danny, en particular, parece entusiasmado con la idea de criar un hijo, pero carece de experiencia en el mundo real y de una verdadera comprensión de lo que implica. Además, los llantos del bebé de Ginny son una llamada de atención importante para la pareja que no se puede ignorar.

Aún así, el examen de la asociación de Kate y Jack es quizás el más fundamentado aquí. En la primera temporada, los problemas entre la pareja parecían más silenciosos, especialmente en contraste con el fin de la unión de Nick y Anne. Esta temporada, Kate está exhausta por la nube oscura que se cierne sobre su hogar y matrimonio. Mientras Jack quiere sentarse en el dolor de perder a su mejor amigo, Kate está cansada del peso de sus emociones y desesperada por encontrar algo de ligereza de nuevo.

La temporada 1 de “Las Cuatro Estaciones” funcionó porque estaba tan dispuesta a sorprender a un grupo de cincuentones en sus vidas cotidianas, pero la temporada 2, que tiene menos ingenio y aparentemente menos en juego, nunca alcanza el encanto ligero y lleno de intercambios de la anterior. Sin embargo, con varios lugares nuevos, incluidos los Alpes italianos en todo su esplendor invernal, y un grupo de actores sumamente talentosos cuya química salta de la pantalla, el programa sigue siendo un mundo que vale la pena explorar.

“Las Cuatro Estaciones” Temporada 2 se encuentra disponible para transmisión en Netflix.