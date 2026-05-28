Un legado de servicio y aprendizaje: líderes militares peruanos forjan lazos duraderos con la Universidad Troy

Durante el Mes de la Apreciación Militar, la Universidad de Troya honra con orgullo a los miembros del servicio, veteranos y familias militares que han dado forma a la comunidad universitaria durante generaciones. Entre esas historias se encuentra la inspiradora trayectoria del General de Ejército peruano retirado Jorge Celiz y su hijo, el Mayor Jean Celiz, cuya conexión compartida con TROY refleja el impacto duradero de la Universidad en líderes militares de todo el mundo.

Su historia es una de liderazgo, educación y legado familiar: un viaje que comenzó hace casi tres décadas y continúa hoy a través de los programas de posgrado global de TROY.

Construyendo una Base en TROY

Hace casi 28 años, Jorge Celiz estaba destacado en Fort Benning, Georgia, sirviendo como instructor en lo que ahora se conoce como WHINSEC. Al igual que muchos profesionales militares en servicio en el extranjero, estaba buscando oportunidades para continuar su educación y fortalecer sus habilidades de liderazgo. Otros oficiales lo presentaron a los programas de posgrado de la Universidad Troy State y tomó la decisión de seguir una Maestría en Ciencias en Gestión.

“En ese momento, yo era el único oficial extranjero que decidió estudiar esta maestría”, recordó Jorge. “Después de dos años, obtuve mi Maestría en Ciencias en Gestión. Realmente, fue una experiencia muy buena”.

Lo que comenzó como una meta educativa personal se convirtió en una parte definitoria de su carrera militar. Jorge ascendió luego al rango más alto en el Ejército peruano, sirviendo como Jefe de Estado Mayor del Ejército, y atribuye a la Universidad Troy su ayuda para moldear las habilidades de planificación estratégica y toma de decisiones que lo guiaron a lo largo de su servicio.

“Cuando eres un oficial del Ejército, tus decisiones afectan las vidas de las personas”, dijo. “La planificación estratégica y la estructura que aprendí en TROY mejoraron la forma en que tomaba decisiones. La base de todo eso fue TROY”.

Jorge explicó que el plan de estudios de TROY ayudó a cerrar la brecha entre la estrategia militar y los principios de liderazgo civil, dándole una perspectiva más amplia que continuó beneficiándolo a lo largo de estudios avanzados en instituciones como la Universidad de Defensa Nacional.

“Digo todo el tiempo, gracias a Dios por permitirme estar aquí en ese momento”, dijo.

Continuando el Legado

Para el Mayor Celiz, la Universidad de Troya era familiar mucho antes de que se inscribiera como estudiante.

“Recuerdo a TROY cuando tenía nueve años”, recordó, evocando las historias que su padre compartía sobre su experiencia de posgrado y cómo lo ayudó a convertirse en un líder más fuerte y gestor dentro del Ejército.

Ahora, sirviendo como instructor extranjero en el Instituto para la Cooperación en Seguridad de Hemisferio Occidental (WHINSEC), Jean decidió continuar la conexión familiar con TROY a través del programa de Maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad.

En lugar de seguir exactamente el mismo camino académico que su padre, Celiz persiguió un título enfocado en diplomacia, estrategia militar y cooperación internacional.

“Estoy interesado en cómo la estrategia militar se acompaña de la gran estrategia de la nación”, dijo. “Cómo construimos relaciones entre países y cómo las capacidades militares se conectan con esas relaciones.”

Como estudiante en línea actual que equilibra responsabilidades militares, Celiz dijo que el entorno de aprendizaje flexible de TROY y el apoyo del profesorado han superado las expectativas.

“Los profesores son increíbles”, dijo. “Se comunican personalmente y brindan retroalimentación. TROY tiene la infraestructura, materiales y apoyo necesarios para que los estudiantes en línea se sientan totalmente conectados.”

Destacó que los programas en línea de TROY fomentan una interacción significativa entre estudiantes de todo el mundo, desafiando la idea errónea de que la educación en línea carece de conexión personal.

Viviendo la Experiencia del Campus de Troy Juntos

Aunque Jorge Celiz completó sus cursos a través de las ubicaciones de Fort Benning y Montgomery de TROY hace décadas, esta visita marcó la primera vez que tanto padre como hijo experimentaron juntos el campus de Troy, Alabama.

Durante su visita, reflexionaron sobre el crecimiento de la Universidad, su alcance internacional y su compromiso de preservar la cultura y la tradición mientras prepara a los estudiantes para el futuro.

El Mayor Celiz, que espera regresar para la graduación este verano, dijo que quedó impresionado por el ambiente del campus y los displays culturales, incluida la exposición de los Guerreros de Terracota.

“Esta es mi primera vez aquí. Me encanta”, dijo. “Tienen mucha cultura e historia aquí.”

Jorge reflejó esos sentimientos, elogiando el crecimiento continuo de la Universidad y su perspectiva global.

“Vi cómo preservan la historia, no solo de EE. UU.”, dijo. “Mantienen esa cultura, esa tradición, y tratan de transmitirla a sus estudiantes.”

También destacó la creciente comunidad internacional de TROY y las oportunidades disponibles para los estudiantes de todo el mundo a través de programas tanto en persona como en línea.

Jorge y el Mayor Celiz elogiaron el compromiso de TROY con el éxito estudiantil.

“Recomiendo TROY a cualquier persona que busque un lugar excelente para prepararse para la vida”, dijo Celiz.

Jorge agregó que TROY brinda a los estudiantes internacionales no solo conocimientos o teoría, sino la mejor experiencia para mejorar y convertirse en mejores profesionales en sus instituciones y países.

Para Jorge y el Mayor Celiz, la Universidad de Troya representa más que un título. Representa oportunidad, liderazgo y un legado de aprendizaje permanente compartido entre padre e hijo.

Este Mes de la Apreciación Militar, la Universidad de Troya celebra historias como la de la familia Celiz: historias de servicio, liderazgo y educación que trascienden fronteras y generaciones. Para mostrar aprecio, TROY ofrece la exención de la tarifa de solicitud para todos los militares en servicio activo, veteranos y sus familias. Aplica ahora en troy.edu/enroll.