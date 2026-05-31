Ex alumna de Esposas Desesperadas Marcia Cross comparte rara selfie.

Uniéndose al programa como la hija de Gabrielle y Carlos, Juanita, después del salto en el tiempo entre las temporadas cuatro y cinco, De La Garza se mantuvo en el programa hasta su final. Desde que Desperate Housewives terminó, la media hermana menor de Demi Lovato ha crecido (cumplió 18 años en diciembre de 2019) y ha aparecido en las películas Caged No More y Gnome Alone, así como en programas como Good Luck Charlie y Bad Teacher.

De La Garza ha sido sincera sobre el odio que recibió por su apariencia mientras estaba en Desperate Housewives, lo que le llevó a desarrollar un trastorno alimenticio.

“Pasaba horas y horas leyendo comentarios”, recordó en un episodio del podcast Heart of the Matter en 2023. “Decían cosas como que querían que yo muriera por cómo lucía. Era como, ‘Vaca fea gorda. Y espero que te dé cáncer y mueras porque estás tan gorda.’ Y solo cosas horribles, horribles, horribles, horribles. Y esto era cuando yo tenía 6, 7, 8 años”.

“Mis primeros recuerdos de intentar morir de hambre, tenía 7 años”, continuó. “Gran parte de ello venía de leer esos comentarios. Mi familia no tenía idea de que esto estaba pasando. Mi mamá no tenía idea de que estaba viendo estas cosas, que estaba leyendo estas cosas, porque era muy, muy astuta al respecto”.

En septiembre de 2024, anunció que está esperando un bebé con Ryan Mitchell. Lamentablemente, la niña, llamada Xiomara, murió más tarde ese mes después de ser entregada mediante una cesárea de emergencia, dijo la actriz en octubre siguiente.