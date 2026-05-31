Abierto de Francia 2026: ¿Por qué se ignora continuamente a las mujeres en las sesiones nocturnas de Roland Garros?

Este debate no es nada nuevo, pero nada ha cambiado.

En cada uno de los últimos tres años, han surgido dudas sobre si el Abierto de Francia debería hacer más para mostrar el juego femenino.

“No creo que tengan hijas, porque no creo que quieran tratarlas así”, dijo Jabeur.

La falta de acción llevó a la recientemente nombrada directora ejecutiva de la WTA, Valerie Camillo, a buscar respuestas de la directora del torneo del Abierto de Francia, Amelie Mauresmo, ex número uno del mundo femenino, cuando se reunieron en Roland Garros esta semana.

En lo que la WTA describe como una conversación abierta y productiva, Camillo subrayó su creencia de que las jugadoras han brindado algunas de las “competiciones más emocionantes y dinámicas del deporte mundial” en los últimos meses y años.

Queda por ver si se escucha el llamamiento de Camillo a la acción.

Mauresmo ha argumentado consistentemente que el peligro de que los partidos femeninos vayan “muy rápido” es la justificación detrás de las elecciones.

Con entradas que oscilan entre 60 y 280 euros (entre 50 y 240 libras), los organizadores del torneo creen que la posibilidad de un partido femenino corto de dos sets no representa una buena relación calidad-precio.

Mauresmo ha insistido en que las sesiones nocturnas no se extenderán a dos partidos, como el Abierto de Australia y el Abierto de Estados Unidos, por temor a que se produzcan finales tardíos.

¿Se verá influenciado el Abierto de Francia? El año pasado se negó a ceder, a pesar de la presión de las jugadoras, del organismo rector femenino y -según informes, externo – emisoras.

La ex número uno del mundo Osaka se enfrentará a Aryna Sabalenka, la actual mejor jugadora femenina, en octavos de final el lunes.

La jugadora japonesa dijo que no sabía si ese partido de gran éxito estaría bajo consideración para la sesión nocturna, pero agregó que sentía que el espacio estaba reservado para “partidos de palomitas de maíz”.

Si Osaka contra Sabalenka no cumple con los criterios del Abierto de Francia, parece que nada lo hará.

“Espero que esto cambie”, añadió Ostapenko.

“Aunque no sea yo quien juegue, me gustaría ver algunos partidos femeninos allí. Pero no sé si lo veremos”.