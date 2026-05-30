Estrella de Los problemas de crecimiento Kirk Cameron dice que dejó California por la terrible política y todas las demás cosas que dificultan criar una familia

El famoso actor de “Growing Pains”, Kirk Cameron, explicó recientemente en el podcast “Adam Carolla” que dejó California por Tennessee para escapar de la “terrible política” del Estado Dorado y de “todas las demás cosas que dificultan criar una familia”.

“Cuando eres un niño en California, es genial porque tus padres pagan por todo”, dijo Cameron. “Así que vas a la playa, estás de fiesta, vas a esquiar, comes una hamburguesa In-N-Out, comes perritos calientes en el centro de Hollywood. Es genial. Te estás divirtiendo”.

Continuó diciendo: “Pero luego, mis hijos, finalmente se independizaron y se dieron cuenta de lo caro que es. Se dieron cuenta de lo terrible que son las políticas y todas las demás cosas que dificultan criar una familia allí. Y de repente es como, ‘Dios mío, tenemos que mudarnos. Tenemos que ir a algún lugar donde podamos prosperar y quizás incluso solo sobrevivir'”.

Cameron dijo que espera regresar a California algún día, agregando que “creo que California tiene tanto que ofrecer en cada aspecto”.

Hablando sobre las ventajas de vivir en Nashville, Cameron dijo: “Aquí hay tantos creativos con buenos valores. Aman a sus familias. Están orgullosos de su país y el whisky es fantástico. Así que, si te gusta el whisky y el pollo picante, Nashville es el lugar para estar”.

Cameron interpretó a Mike Seaver, el hijo mayor de la familia Seaver, en las siete temporadas de “Growing Pains”, que se emitió durante 167 episodios en ABC.