Nuevo dinosaurio parecido a una garza descubierto en la Patagonia, Argentina

Los paleontólogos han identificado una nueva especie de dinosaurio de la Patagonia, Argentina, que los investigadores creen que vivía y cazaba de forma similar a las garzas modernas.

El dinosaurio, llamado Kank australianovivió hace unos 70 millones de años, cerca del final del período Cretácico, y parece haberse alimentado de peces y otras presas acuáticas en ríos, estanques y humedales.

El descubrimiento añade una nueva especie a los Unenlagiidae, un grupo de dinosaurios terópodos del hemisferio sur relacionados con el linaje más amplio de dromeosaurios o rapaces.

Los fósiles incluyen dientes, vértebras y huesos de los dedos de los pies que contenían suficientes características únicas para que los investigadores identificaran al animal como una especie previamente desconocida.

Crédito: Matías J. Motta et al. Nuevo unenlágiido de la Formación Chorrillo (Cretácico Superior, Maastrichtiano), SW Patagonia, Argentina, Dientes maxilares y dentarios referidos de Kank australis. Taylor, Revista de Paleontología de Vertebrados.

Aunque los restos fósiles están incompletos, las comparaciones con unenlágidos relacionados sugieren Kank australiano Medía alrededor de 2,5 a 3 m (8,2 a 9,8 pies) de largo. Los investigadores informaron que la anatomía del animal, junto con la evidencia de su entorno, es consistente con un depredador que buscaba alimento a lo largo de cursos de agua en lugar de centrarse únicamente en las presas que se encontraban en la tierra.

Kank australiano Es posible que haya dependido más de fuentes de alimento acuático que la mayoría de los dinosaurios parecidos a aves rapaces. Esa interpretación llevó a los investigadores a comparar su papel ecológico con el de las garzas modernas, que cazan peces y otros animales pequeños en aguas poco profundas.

Vértebra dorsal referida aislada de Kank australis (MPM-PV-21546-A) en el lateral derecho. Crédito: Matías J. Motta et al. Nuevo unenlágiido de la Formación Chorrillo (Cretácico Superior, Maastrichtiano), SO de la Patagonia, Argentina, Taylor, Journal of Vertebrate Paleontology.

La comparación no significa que el dinosaurio estuviera estrechamente relacionado con las garzas. En cambio, los investigadores describen un caso de convergencia ecológica, donde animales no emparentados desarrollan estilos de vida similares porque viven en ambientes similares y explotan fuentes de alimento similares.

Los investigadores combinaron la información conservada en los fósiles con evidencia de las capas de rocas circundantes y restos fósiles asociados para reconstruir el hábitat del animal. Ese enfoque permite a los paleontólogos estimar el tipo de ambiente en el que vivían los animales extintos y los recursos alimentarios que tenían a su disposición.

Holotipo de la vértebra cervicodorsal 10 de Kank australis (MPM-PV-23106) en el lateral derecho. Crédito: Matías J. Motta et al. Nuevo unenlágiido de la Formación Chorrillo (Cretácico Superior, Maastrichtiano), SO de la Patagonia, Argentina, Taylor, Journal of Vertebrate Paleontology.

El estudio sugiere que Kank australiano Vivía en un paisaje muy diferente al de la Patagonia moderna. Los investigadores reconstruyeron un entorno que incluía ríos, estanques y humedales poblados por peces, moluscos, insectos y plantas acuáticas.

El descubrimiento también es importante para comprender la historia de Gondwana, el antiguo supercontinente del sur, y ayuda a los investigadores a construir una imagen más clara de la vida en el hemisferio sur cerca del final de la era de los dinosaurios. Los unenlágiidos se conocen en América del Sur, la Antártida, Australia y Madagascar.

la identificación de Kank australiano agrega otro miembro a este grupo y proporciona más evidencia de que los unenlágiidos permanecieron presentes en los ecosistemas del sur durante los últimos millones de años antes del evento de extinción hace 66 millones de años.

Combinando evidencia fósil, datos geológicos y reconstrucción ambiental, los científicos continúan descubriendo cómo funcionaban los ecosistemas antiguos poco antes de uno de los eventos de extinción más importantes de la Tierra.

Referencias:

1 Motta, MJ, Aranciaga Rolando, AM, Rozadilla, S., Agnolon, FL, Egli, FB, Álvarez Herrera, GP,… Novas, FE (2026). Nueva discordancia de la Formación Chorrillo (Cretácico Superior, Maastrichtiano), SW Patagonia, Argentina. Revista de Paleontología de Vertebrados. https://doi.org/10.1080/02724634.2026.2656456