31 de mayo: Doblete de Segunda del domingo – Especial 4/1, Consejos de apuestas y Predicciones

El cierre de la temporada de Segunda 2025/26 estaría cerca el domingo por la noche, y las batallas tanto en la parte alta como en la baja de la tabla están por decidirse.

Mientras Racing Santander está a punto de ser oficialmente coronado campeón, solo hay dos puntos de diferencia entre cinco equipos en una dramática batalla por los playoffs.

Antes de lo que debería ser una tarde frenética de fútbol español, echamos un vistazo a algunos de los consejos de apuestas más atractivos de la Segunda para el domingo.

17:30 Deportivo La Coruña vs Las Palmas

Mientras Deportivo se encontró en el centro de una pelea pública por el descenso la temporada pasada, La Coruña ha vivido un cuento de hadas icónico en Segunda esta vez. Ya avanzando hacia un famoso regreso a La Liga, el equipo de Antonio Hidalgo abre su final en la noche del domingo a dos puntos de Racing Santander y con la posibilidad de ser coronado campeón de Segunda este fin de semana. Viniendo de una victoria 2-0 merecida ante Real Valladolid, el equipo de Galicia ha recibido elogios merecidos en toda España. Además, con 13 puntos en sus últimos cinco encuentros y un ambiente de celebración en su campamento, La Coruña no ha sufrido ninguna derrota en ninguna competición desde principios de marzo.

Por otro lado, Las Palmas, que perdió su estatus de La Liga la temporada pasada, tiene como objetivo asegurar un regreso inmediato a la máxima categoría. Aunque vienen de una derrota de 5-1 contra Andorra, han ganado dos partidos consecutivos y buscan un resultado positivo. Sin embargo, han tenido dificultades defensivas recientemente, con solo una portería a cero en sus últimos ocho partidos.

Deportivo La Coruña vs Las Palmas Consejo de Apuestas: Se marcará un gol en ambas mitades @ 19/20 con Pribet

17:30 Racing Santander vs Cádiz

Racing Santander ha tenido una temporada excepcional en Segunda y ya se han asegurado un regreso a La Liga. Con una ventaja de dos puntos sobre Deportivo La Coruña, estarán celebrando en El Sardinero este fin de semana. Sin perder en sus últimos siete partidos, han demostrado su fortaleza en casa, con victorias dominantes y una reputación de éxito. Por otro lado, Cadiz busca afianzar su estatus en Segunda, habiendo tenido dificultades esta temporada y solo una victoria en sus últimos 11 partidos.

Racing Santander vs Cádiz Consejo de Apuestas: Victoria de Racing Santander y Ambos equipos marcarán @ 2/1 con Luckster

Doble de la Segunda del domingo:

Deportivo La Coruña vs Las Palmas – Se marcará un gol en ambas mitades @ 19/20

Racing Santander vs Cádiz – Victoria de Racing Santander y Ambos equipos marcarán @ 2/1

**Haz una apuesta de £10 en nuestra Doble diaria con Vegas Land y gana £58.50 si todas las predicciones son correctas.***

También puedes visitar nuestra sección de promociones de apuestas para conocer las últimas promociones de cuotas mejoradas, bonos de acumulador y más.