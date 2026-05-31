Ex director ejecutivo de M&S designado para abordar la crisis del desempleo juvenil en el Reino Unido

Un exdirector ejecutivo de Marks & Spencer ha sido nombrado asesor de empleo del gobierno en su último intento de abordar la creciente crisis de desempleo juvenil.

Marc Bolland, quien supervisó la cadena de tiendas minoristas de 2010 a 2016, liderará una cumbre de líderes empresariales, ante las advertencias de que el país corre el riesgo de tener una “generación perdida” sin una intervención urgente.

Aproximadamente 1 millón de personas de entre 16 y 24 años, aproximadamente uno de cada ocho, no están en educación, empleo o formación. Un informe provisional publicado por el exsecretario de salud Alan Milburn el jueves advirtió que esta cohorte, conocida como Neets, podría aumentar a 1.25 millones para la década de 2030 sin una acción radical.

A la luz de los hallazgos de Milburn, Bolland ha sido nombrado director no ejecutivo principal en el Departamento de Trabajo y Pensiones (DWP), según informó Downing Street el sábado.

Se entiende que Bolland, quien también dirigió el supermercado Morrisons, fue elegido para el cargo gracias a su participación existente con el DWP a través de su organización benéfica Movement to Work. El gobierno señaló que una colaboración con Movement to Work ya había ayudado a más de 200,000 jóvenes desempleados a encontrar trabajos.

El gobierno dijo que Bolland trabajarán con “principales directivos de diferentes sectores” para “crear rutas claras hacia el trabajo y abordar el desafío de larga data del desempleo juvenil”.

Agregó que también asesorará al secretario de trabajo y pensiones, Pat McFadden, sobre cómo debería responder el gobierno a los hallazgos de Milburn. McFadden dijo que el nombramiento de Bolland envía una “señal clara” de que el gobierno está “comprometido en abordar ese desafío” del desempleo juvenil.

Una parte central del papel de Bolland será trabajar con organizaciones benéficas que apoyan a jóvenes discapacitados para garantizar que tengan acceso a oportunidades de formación y empleo, según se entiende.

Bolland dijo que estaba “honrado y comprometido” a trabajar con el gobierno. Agregó: “Sé que trabajar de la mano con las empresas para apoyar a los jóvenes les brinda la mejor oportunidad posible de éxito”.

La proporción de Neets en el Reino Unido es significativamente más alta que en muchos otros países desarrollados. En los Países Bajos, aproximadamente el 5% de los jóvenes de 16 a 24 años no están en educación ni trabajan, mientras que en Gran Bretaña es aproximadamente el 12.5%.

El informe de Milburn encontró que seis de cada 10 jóvenes nunca han tenido un trabajo, en comparación con cuatro de cada 10 en 2005. Se estima que el costo económico de la crisis es de alrededor de £125 mil millones.

Señaló que un número cada vez mayor de jóvenes son considerados inaptos para trabajar debido a condiciones de salud como ansiedad, depresión y condiciones neurodesarrolladas.

Sin embargo, se estima que por cada £25 que el gobierno gasta en beneficios para jóvenes, destina solo £1 para ayudarles a encontrar trabajo. Casi la mitad de quienes reclaman un beneficio por salud o discapacidad antes de los 24 años todavía están desempleados o no están en educación una década después.