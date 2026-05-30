Donald Trump ofrece actuar en el concierto Freedom 250 él mismo: Solo grandes patriotas invitados

Conforme Estados Unidos se prepara para celebrar su 250 aniversario el Cuatro de Julio, la serie de conciertos Freedom 250 de Donald Trump, apodada “Gran Feria Estatal Americana” en el National Mall de Washington, D.C., está cayendo en picada. Afortunadamente, Trump está aquí para rescatarla.

Después de que cinco de los artistas originalmente anunciados se retiraran, Trump ha ofrecido amablemente tomar su lugar. En un largo discurso en Truth Social el sábado, el presidente escribió: “Entiendo que los artistas están experimentando problemas con sus actuaciones el miércoles, así que estoy pensando en traer la Mayor Atracción en cualquier lugar del Mundo, el hombre que atrae a audiencias mucho más grandes que Elvis en su mejor momento, y lo hace sin una guitarra, el hombre que ama a nuestro País más que nadie, y el hombre al que algunos consideran el Mejor Presidente de la Historia (¡EL MEJOR!), DONALD J. TRUMP, para reemplazar a estos artistas de Tercera Categoría altamente pagados, y dar un importante discurso, ¡motivando al País hacia adelante como he hecho desde que soy Presidente!”.

Continuó diciendo: “Hace dos años, Estados Unidos estaba MUERTO. Ahora tenemos el País más ‘CALIENTE’ en cualquier lugar del Mundo. No quiero a los llamados ‘artistas’ que ganan demasiado dinero, que no están felices. Solo quiero estar rodeado de Personas Felices, Personas Inteligentes, Personas Exitosas y Personas que saben cómo GANAR. Por lo tanto, por medio de esta VERDAD, estoy ordenando a mis Representantes que estudien la viabilidad de organizar un MITIN AMÉRICA HA VUELTO el miércoles, Washington, D.C., misma hora, mismo lugar. ¡Solo Grandes Patriotas invitados – será una Celebración Salvaje y Hermosa de América!”.

El cartel del Gran Feria Estatal Americana fue anunciado el miércoles 27 de mayo por Freedom 250, la organización autodescrita como no partidista que “sirve como la asociación público-privada oficial que conecta los esfuerzos para entregar los momentos presidenciales definitorios de este año de aniversario”. Inicialmente nombró a Martina McBride, Flo Rida, Vanilla Ice, Young MC, C+C Music Factory, Milli Vanilli, The Commodores y Bret Michaels como artistas intérpretes o ejecutantes.

[Contexto: Los artistas retirados del evento citaron que se les dijo que el evento era no partidista, lo que llevó a la controversia].

Por otro lado, más caos surgió con C&C Music Factory, donde uno de los miembros, Freedom Williams, dijo estar en ello a pesar de declarar “No me meto con Trump”. Sin embargo, Robert Clivillés, uno de los Cs del nombre del grupo, dijo que no podía respaldar la declaración de Williams en una publicación de Instagram.

En cuanto a Real Milli Vanilli, dijeron en una declaración en redes sociales que no se presentarán, aunque Fab Morvan, el rostro restante del grupo, confirmó que sí lo hará.

[Verificación de hechos: Algunos artistas confirmaron su participación en el evento, a pesar de la controversia que rodea a otros músicos que se retiraron].

Por último, Vanilla Ice también confirmó su participación, y su manager afirmó que él se presentará en la Gran Feria Americana en el National Mall el viernes 26 de junio.

[Verificación de hechos: Algunos artistas mantuvieron su compromiso de actuar en el evento].