Mito desacreditado de guerras cortas y rápidas: Jefe de la Armada sobre conflicto EE.UU.

El jefe de la Armada, almirante Dinesh K Tripathi, quien se retira el domingo, señaló que ningún servicio puede luchar una guerra moderna solo, y solo la teatralización puede alinear la visión estratégica y las capacidades militares. La teatralización, una reforma muy esperada para integrar los recursos militares para conflictos futuros, busca maximizar la efectividad en combate en todos los dominios de la guerra: tierra, mar, aire, ciberespacio, espacio y el reino cognitivo, dijo.

En una entrevista con HT, Tripathi habló sobre varios temas, incluida la necesidad urgente de comandos teatrales para el dominio en el campo de batalla, lecciones de la guerra en Asia Occidental, la postura marítima de India en el Indo-Pacífico y el posible papel de la Armada si India lanza la Operación Sindoor 2.0.

¿Por qué es vital para India implementar comandos conjuntos lo antes posible?

Los conflictos modernos exigen una integración mucho más estrecha del pensamiento estratégico y la capacidad tecnológica, lo que hace que la unión sea una necesidad absoluta. La teatralización se trata fundamentalmente de mejorar la efectividad operativa, la unidad de esfuerzo, la planificación integrada y la velocidad de respuesta en los dominios terrestre, marítimo, aéreo, cibernético, espacial y cognitivo. Ningún servicio individual puede operar de forma aislada en estas condiciones. La Operación Sindoor demostró claramente las ventajas de la planificación integrada y la sinergia operativa entre los tres servicios. Todos los interesados ​​operaron con un enfoque singularmente claro, ayudados significativamente por la libertad y la flexibilidad dadas a los equipos en todos los niveles, desde el Comité de Jefes de Estado Mayor hasta el nivel táctico, en la planificación, preparación y ejecución. La unión ya no es opcional, es una necesidad operativa. La teatralización se trata de la efectividad operativa, no solo de la reestructuración organizativa.

¿Qué lecciones ha sacado la Armada de la guerra en curso en Asia Occidental?

Una cosa está clara: la distancia del conflicto ya no significa distancia de sus consecuencias. También ha desacreditado completamente el mito de guerras cortas y rápidas. El conflicto ha reforzado que la seguridad marítima y la seguridad económica son inseparables. Las interrupciones afectan de inmediato a las rutas de envío, los flujos comerciales, los costos de seguros y las economías nacionales. El carácter del espacio de batalla ha cambiado profundamente. Ahora es multiplataforma y altamente transparente. Estamos viendo cómo los sistemas destripulados permiten que las microplataformas produzcan efectos macro en el mar, pasando de cadenas de ataque lineales a redes de ataque alimentadas por IA. La profundidad estratégica ya no garantiza refugio debido a las capacidades de ataque de precisión de largo alcance. Las acciones superpuestas de actores estatales y no estatales complican la atribución.

India está a punto de finalizar el Proyecto-75I para la construcción de submarinos convencionales de próxima generación. ¿Cuál es su evaluación de las capacidades submarinas de India?

El dominio submarino es una dimensión crítica de la guerra y la disuasión marítima. La mejora de la capacidad submarina sigue siendo una prioridad importante para la Armada india. El P-75I es un programa estratégicamente importante destinado a construir progresivamente capacidades indígenas en el diseño, desarrollo y fabricación de submarinos convencionales avanzados en India. Los plazos y procesos están progresando actualmente a través de los procedimientos de adquisición establecidos, y esperamos concluir el contrato pronto. Se espera que el primer submarino sea incorporado en 2033, seguido de la entrega de un submarino cada año hasta 2038…

¿Cómo ve la evolución de la postura marítima de India en el Indo-Pacífico, donde China está intentando aumentar su presencia?

Reconocemos que el entorno global se está moviendo de una “era de cooperación” a una “era de intensa competencia”. La postura marítima de India nunca se ha tratado solo de un país; se trata de proteger nuestros intereses marítimos nacionales y contribuir a un Indo-Pacífico libre, abierto e inclusivo. La Armada india logró esto manteniendo una sólida conciencia del dominio marítimo a través de despliegues continuos basados en misiones a lo largo del vasto espacio marítimo… En los últimos dos años, realizamos 23 ejercicios bilaterales, 16 multilaterales y 70 ejercicios de asociación marítima.

¿Cuál será el papel de la Armada si las circunstancias exigen que India lance la Operación Sindoor 2.0?

Si surgen tales circunstancias, la Armada india está completamente preparada para asumir cualquier papel que le mande el liderazgo nacional en defensa de la soberanía de India. Nuestro papel será una continuación directa de nuestra capacidad, preparación y potencial disuasorio probados. La Operación Sindoor demostró nuestra capacidad y capacidad de desplegar rápidamente poder de combate. El despliegue adelantado de un grupo de batalla de portaaviones (CBG) y nuestra postura operativa agresiva en el norte del Mar Arábigo reforzaron la disuasión y el dominio operativo. La economía marítima del adversario fue severamente afectada al aumentar los riesgos de envío y las primas de seguros, disuadiendo a los buques mercantes globales de sus puertos. Según la nueva normalidad, cualquier aviso para navegar hacia nuestras plataformas podría ser una indicación de combate, un resultado directo de la Operación Sindoor.