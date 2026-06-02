Bill Owens, exjefe de 60 minutos, desprecia la reestructuración de CBS News del Show.

El ex productor ejecutivo de “60 Minutos” se tomó un momento el lunes por la noche para emitir una advertencia sobre lo que está sucediendo en el antiguo programa de noticias bajo su último productor ejecutivo, así como las personas que actualmente dirigen CBS News.

“CBS News y ’60 Minutes’ son instituciones, no lugares donde se deben emplear partidistas e ideólogos”, dijo Bill Owens, quien concluyó su tiempo como jefe de “60 Minutes” hace un año después de ver nuevos esfuerzos por parte de Paramount, la empresa matriz de CBS News, para interferir con el programa. Owens hizo sus declaraciones en una ceremonia de premios organizada por el Club de Prensa de Nueva York, y en medio de los esfuerzos de Bari Weiss, directora editorial de CBS News, por renovar el programa e instalar a Nick Bilton, un ex escritor de tecnología y documentalista, como el nuevo líder del programa.

Para lograrlo, Weiss y su equipo destituyeron a la sucesora de Owens, Tanya Simon, así como al editor ejecutivo del programa, Draggan Mihailovich, junto con las corresponsales Sharyn Alfonsi y Cecilia Vega. “El liderazgo senior de ’60 Minutes’ fue despedido de una sola vez”, dijo Owens, aceptando el Premio Gabe Pressman Truth to Power. “No se dio ninguna causa”.

La decisión de rediseñar el programa puede no ser fácil de ejecutar. El martes, el corresponsal de “60 Minutes”, Scott Pelley, criticó a Bilton y Weiss durante una reunión con el personal del programa. Pelley ridiculizó cualquier calificación que Weiss o Bilton tuvieran para dirigir el programa, exigió una explicación de por qué sus colegas fueron despedidos y acusó a Weiss de “asesinar” el programa.

“Los despidieron personas que ni siquiera saben lo que hacemos, a quienes realmente no les importa”, dijo Owens.

Owens dijo que su antiguo colega simplemente estaba defendiendo lo que era correcto, y pudo haber canalizado a antiguos corresponsales de “60 Minutes” como Ed Bradley, Mike Wallace y Morley Safer. “Scott puede oler un fraude desde lejos”, explicó Owens, señalando que Pelley siente que es escandaloso lo ocurrido.

Weiss es una ex escritora de opinión de New York Times y Wall Street Journal que abandonó la primera publicación después de describir un lugar demasiado sensible a las críticas realizadas a través de las redes sociales. “Las historias son elegidas y contadas de una manera para satisfacer al público más limitado, en lugar de permitir que un público curioso lea sobre el mundo y luego saque sus propias conclusiones”, escribió en ese momento.

Desde su salida del Times, Weiss ha fundado y dirigido el Free Press, una publicación de opinión que expresa un sentimiento “anti-woke” y ha sido etiquetada como más conservadora en su pensamiento. Ha sido popular entre ejecutivos empresariales. Fue instalada el año pasado como jefa de operaciones editoriales en CBS News por David Ellison, CEO de Paramount Skydance, quien compró el Free Press por $150 millones.

Weiss también ha expresado opiniones pro-Israel sólidas, y Owens alegó el lunes por la noche que su apoyo a Israel había resultado en la salida de varios empleados de CBS News que sentían que no se les permitía cubrir todos los aspectos de las historias relacionadas con conflictos en Medio Oriente.

Cuando Paramount de Ellison asumió el control, Owens dijo que a sus colegas de “60 Minutes” se les dijo cara a cara que podrían cubrir las noticias como siempre lo habían hecho. Eso no ha sucedido.