Rick Adelman, arquitecto de algunas de las mejores ofensivas de la NBA y miembro del Salón de la Fama, muere a los 79 años

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Rick Adelman, que ocupa el décimo lugar en la historia de la NBA con 1.042 victorias, falleció el lunes. Tenía 79 años.

La Asociación Nacional de Entrenadores de Baloncesto anunció su fallecimiento. No se reveló de inmediato la causa de la muerte.

Adelman pasó 23 temporadas como entrenador en jefe de la NBA, dirigiendo a los Portland Trail Blazers, Golden State Warriors, Sacramento Kings, Houston Rockets y Minnesota Timberwolves. Compiló un récord de temporada regular de 1.042-749 y fue incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial en 2021.

Antes de entrenar, Adelman jugó siete temporadas como armador de la NBA después de ser seleccionado por los San Diego Rockets en 1968.

Después de hacerse cargo de los Trail Blazers durante la temporada 1988-89, Adelman lideró una plantilla liderada por Clyde Drexler hasta apariciones en las Finales de la NBA en 1990 y 1992.

En 1998, Adelman se convirtió en el entrenador en jefe de los Sacramento Kings. Los Kings llegaron a los playoffs en sus ocho temporadas en Sacramento y avanzaron a las Finales de la Conferencia Oeste en 2002.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, emitió un comunicado el lunes en honor al legado de Adelman.

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“Rick Adelman fue uno de los entrenadores más respetados y consumados en la historia de la NBA”, dijo Silver.

“Después de su carrera como jugador en la NBA, Rick se dedicó a entrenar, donde su liderazgo, innovación y amor genuino por el baloncesto dejaron una impresión duradera en generaciones de jugadores y compañeros entrenadores durante sus casi 30 años de carrera. Fue un brillante estratega y maestro del juego, y una persona aún mejor. Envío mi más sentido pésame a la familia de Rick y a muchos amigos de toda la liga”.

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A Adelman le sobreviven su esposa durante 56 años, Mary Kay, sus seis hijos (incluido el entrenador de los Nuggets, David Adelman) y 12 nietos.

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