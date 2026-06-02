Estos secretos sobre cómo realmente funciona Love Island son todos llamativos.

¿Quién es ese ingenioso presentador escocés en Love Island?

Iain Stirling trabaja doble turno como narrador tanto de Love Island UK como de Love Island USAâ€”y durante la filmación, también está en un horario apretado.

â€œA las 12 del mediodía, hora del Reino Unido, me conectaba a Love Island UK,” detalló el comediante escocés a TODAY en 2024. â€œPara ese momento, el programa ya está prácticamente terminado. Luego escribíamos durante dos o tres horas. Terminábamos alrededor de las 4, 4 y media. Después daba de cenar a mi hija, la bañaba, la acostabaâ€”me encantaría que fuera más rock â€˜n’ roll que eso, pero así era mi vida. Luego comía algo, y luego me conectaba a Love Island USA a las ocho y media, que es muy temprano en horario de Fiji.â€

Stirling ve un corte aproximado desde su casa a través de Zoom, explicó el productor ejecutivo Parrish a The Wrap, y él y los escritores simplemente están â€œobservando cosas divertidas en la escena, o recordatorios de lo que ha sucedido en la historia, que se grabanâ€¦en casa en su micrófono.â€

Su narración se añade al episodio antes de que sea enviado al equipo legal y de estándares de Peacock (que a veces requiere cambios de último minuto).

â€œIntentábamos terminar alrededor de las 12 o 1 de la madrugada, luego me quedaba despierto hasta las dos o tres de la mañana â€” lo cual aún no es el final del programa para EE.UU.,â€ dijo Stirling a TODAY. â€œEn un mundo ideal, estaría despierto hasta las 5, 6 de la mañana, pero eso básicamente implicaría que nunca durmiera.â€

La prueba de que la franquicia puede crear un vínculo eterno: Stirling se casó con la ex presentadora de Love Island UK Laura Whitmore en 2020, y dieron la bienvenida a una hija en marzo de 2021.