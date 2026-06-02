Imported Article – 2026-06-02 15:17:04

El entrenador en jefe del Southampton, Tonda Eckert, inició la práctica de espiar a los oponentes, según nuevos documentos que también muestran que a un becario encargado de grabar las sesiones de entrenamiento de los rivales se le aseguró que el “gerente lo amaba”.

Southampton fue expulsado de los playoffs de la Championship el mes pasado después de encontrarse que espiaron a Oxford United, Ipswich y Middlesbrough. Eckert está bajo investigación de la Asociación de Fútbol y los comentarios recién publicados del panel que rechazó la apelación del club contra su expulsión refuerzan la creencia de que él fue clave en el proyecto.

Según las razones escritas de un panel de arbitraje de la English Football League, la primera instancia de espionaje tuvo lugar antes del partido de Boxing Day del Southampton contra Oxford y fue provocada por el entrenador en jefe. “El Sr. Eckert preguntó si alguien podría ir a observar la sesión de entrenamiento de Oxford para ver cómo se estaban alineando y si un jugador en particular estaba en condiciones de jugar”, señala el panel, en referencia a Cameron Brannagan. Eckert dijo a una comisión disciplinaria que se sorprendió al descubrir que tales acciones iban en contra de las reglas.

Eckert hizo su sugerencia en una reunión del equipo de análisis del Southampton, escribe el panel, y un analista identificó a un becario para llevar a cabo la tarea. En evidencia escrita ante la comisión, el becario dijo que “realmente no tenía opción” de aceptar la instrucción y “no se le dio la oportunidad de decir que no”.

Después de que el becario hubiera observado dos sesiones de entrenamiento de Oxford, envió “actualizaciones, fotografías y videos” de regreso al club “sobre asuntos como la forma táctica y la selección de jugadores”, escribe el panel. Eckert dijo que no vio las imágenes de las sesiones. Sin embargo, tuvo una conversación telefónica con el becario después de que hubieran sido observadas las sesiones, según el panel, y un miembro del equipo de análisis escribió al becario en WhatsApp: “Intenta sacar el máximo provecho, por favor. Eres un genio. El gerente lo amaba.”

En abril, escribe el panel, se le pidió al becario que vigilase a Ipswich mientras el equipo se entrenaba para un partido en Southampton en el terreno del cercano Eastleigh. El becario dijo que le dijeron que “el jefe está decidido a que alguien vaya”, pero se negó a asumir la tarea. En su lugar, se eligió a un analista de la academia y grabó imágenes de una sesión. Eckert dijo a la comisión que se enteró de las imágenes dos horas antes del inicio y que pensó que habían sido grabadas por CCTV por Eastleigh.

La tercera instancia fue contra Middlesbrough. Se le pidió al becario original que asumiera la tarea y aceptó, argumentando más tarde que había sentido que su trabajo estaría en riesgo si no lo hacía. Además, según el panel, fue criticado por Eckert por no volar inmediatamente después de aceptar la tarea.

Su visita se hizo famosa después de que fue sorprendido grabando una sesión de entrenamiento. El becario había esperado instrucciones de Eckert para regresar a casa, pero se fue cuando no llegaron y se enteró de las acusaciones contra el club en el tren de regreso a casa. Según el panel, Eckert le dijo a la comisión: “Los videos eran de mala calidad, tomados desde lejos, así que no le sirvieron de nada”.

La apelación del Southampton contra la eliminación de los playoffs y una deducción de cuatro puntos en la próxima temporada de la Championship fue rechazada. El panel encontró que el club obtuvo ventaja deportiva de su espionaje, señalando “la ventaja deportiva es diferente del éxito deportivo” y encontró precedentes para aplicar una estricta sanción deportiva en tales casos. La investigación de la FA continúa.

Mientras tanto, el propietario del Southampton, Dragan Solak, ha dicho que no tiene intención de despedir a Eckert. “Creo que merece una segunda oportunidad y se la daría”, dijo Solak a BBC Sport. “Mi total apoyo estaría detrás de él, de hecho, porque creo que es un gerente super talentoso.”

Solak dijo que creía que Eckert “no sabía que estaba rompiendo la regla” y que le había dicho: “La próxima vez que te vea en julio, si no te sabes de memoria el libro de reglas de la EFL, no puedes trabajar para mí”.

El Southampton dijo después de recibir las razones escritas del panel de arbitraje que aceptaban sus conclusiones y que el club había cometido “un error de juicio del que asumimos la responsabilidad”.

También dijeron en un comunicado: “También observamos que el club fue juzgado con las normas más altas de integridad y buena fe. Eso es totalmente apropiado. Lo que es más difícil de aceptar es que una escrutinio similar no parece haber sido aplicado a la composición del panel disciplinario en sí, dadas las aparentes conexiones históricas e indirectas de dos miembros del panel con Middlesbrough. Si bien esas conexiones por sí solas no prueban parcialidad, claramente plantean preguntas legítimas sobre la consistencia, la percepción y los estándares de independencia esperados en procedimientos de esta magnitud.

“El club también está preocupado por el peso otorgado a afirmaciones de que el personal junior fue presionado para participar, cuando algunas de las acusaciones más graves parecen no haber sido respaldadas por evidencia directa. Dicho esto, nunca se debió haber colocado a empleados junior en una posición en la que se sintieran bajo presión, y el club asume la responsabilidad por esa falta de liderazgo y supervisión.