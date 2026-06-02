Seis estados demandan a la administración de Trump por acuerdo para matar proyecto eólico.

Seis estados demandan a la administración de Trump por acuerdo para matar...

Seis estados demandaron a la administración Trump el martes por su decisión de cancelar un importante arrendamiento de energía eólica marina frente a la costa de Nueva York.

En marzo, funcionarios federales anunciaron que pagarían casi mil millones de dólares de los contribuyentes a la empresa energética francesa TotalEnergies a cambio de que la empresa cancelara los planes de erigir dos parques eólicos marinos frente a Nueva York y Carolina del Norte. TotalEnergies acordó terminar los proyectos y se comprometió a no desarrollar nuevos proyectos de energía eólica marina en Estados Unidos, mientras invierte cientos de millones de dólares en proyectos de petróleo y gas.

El trato fue ilegal, según la demanda liderada por Letitia James, la fiscal general de Nueva York.

“La administración Trump una vez más está tratando de eliminar proyectos de energía limpia y destruir empleos bien remunerados para los neoyorquinos”, dijo en un comunicado a The Guardian.

El acuerdo de la administración con TotalEnergies llegó después de que jueces federales anularan repetidamente órdenes ejecutivas y directivas de suspensión de trabajo del presidente que buscaban detener el desarrollo de energía eólica marina, calificándolas de ilegales y arbitrarias.

“Después de perder repetidamente en los tribunales, esta administración tramó un acuerdo falso para pagarle a una empresa extranjera cientos de millones de dólares de los contribuyentes para que abandone la energía eólica marina e invierta en petróleo y gas en su lugar”, dijo James. “Estamos luchando para detener este acuerdo ilegal que amenaza con eliminar más de mil empleos sindicales y privar a millones de neoyorquinos de energía limpia y asequible”.

En la demanda, James y los fiscales generales de Connecticut, Maine, Massachusetts, Nueva Jersey, Rhode Island y Vermont aseguran que el acuerdo violó la Ley de Tierras en el Exterior del Dominio Continental, que restringe la capacidad del departamento del interior para cancelar arrendamientos de energía eólica marina. También incumple la Ley del Fondo Judiciario, que regula las asignaciones utilizadas para pagar fallos judiciales, premios y acuerdos de conciliación, entre otras denuncias.

Los demandantes piden a un tribunal que anule el acuerdo, detenga la cancelación del arrendamiento y evite que los funcionarios de Trump tomen más medidas para implementar el acuerdo.

En marzo, Doug Burgum, el secretario del interior, elogió el acuerdo como “otra victoria para el compromiso del presidente Trump con la energía asequible y confiable para todos los estadounidenses”. Burgum agregó que la energía eólica marina es “costosa, poco confiable, disruptiva para el medio ambiente y dependiente de subsidios” y había sido impuesta a los contribuyentes estadounidenses.

Grupos ecologistas defendieron el valor de la energía eólica marina. Sam Salustro, vicepresidente senior del grupo pro-energía eólica marina Oceantic Network, dijo: “Pagar para eliminar la energía asequible y local de la ecuación deja a los consumidores estadounidenses luchando para pagar sus facturas de electricidad”.