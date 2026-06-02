Resultados del Abierto de Francia 2026: Aryna Sabalenka supera a Naomi Osaka para llegar a cuartos de final

Cuando las dos jugadoras se enfrentaron en Madrid en abril, fue Osaka quien ganó el primer set y comenzó rápidamente una vez más, quebrando a Sabalenka en su primer juego de servicio.

Sin embargo, resultó ser el único momento de incertidumbre en el servicio para la primera cabeza de serie, que solo concedió cuatro puntos en su propia entrega durante el resto del primer set y terminó el partido con 12 aces frente a dos de Osaka, y una tasa de victorias del 83% con su primer servicio.

Osaka, por el contrario, se vio presionada a sí misma, siendo llevada al dos después de liderar 40-15 en tres juegos de servicio en el primer set y conectar solo el 53% de sus primeros servicios. Sabalenka habitualmente entró en la línea de fondo para recibir segundos servicios y ganó 21 puntos de 35 posibles.

La astuta selección de tiros de Sabelenka también resultó efectiva, ganando 10 de sus 11 puntos en la red y acertando cinco dejadas entre sus 39 tiros ganadores mientras evitaba verse arrastrada a interminables festivales de trabajo desde la línea de fondo.

Hizo el quiebre decisivo en el undécimo juego del primer set antes de cerrarlo con un tiro en blanco, y su implacable presión se hizo notar nuevamente en el segundo.

Osaka salvó un punto de quiebre en el quinto juego, pero perdió el saque a 15 en sus siguientes dos juegos de servicio, y Sabalenka aprovechó el punto de partido con su característico golpe de derecha.