Sabrina Carpenter obtiene una orden de restricción después de un incidente profundamente alarmante con un presunto acosador.

Un juez de Los Ángeles otorgó una orden de restricción temporal a Sabrina Carpenter contra un presunto acosador después de que la cantante describiera una serie de incidentes escalofriantes en su casa, diciendo que la dejaron en un “miedo significativo y continuo” por su seguridad personal.

En una declaración firmada obtenida por Rolling Stone, la cantante dice que William Applegate apareció en su casa sin invitación en varias ocasiones en las últimas semanas, intentó entrar a su casa y se negó a irse cuando lo confrontó su seguridad, afirmando que conocía a Carpenter y que se esperaba allí. Durante un incidente “profundamente alarmante” el 23 de mayo, ella dice que Applegate supuestamente entró en la propiedad de su vecino para evadir la cerca de seguridad, llegó a su puerta principal y “empujó con fuerza” la palanca. Cuando la encontró cerrada con llave, presuntamente golpeó, timbró y se negó a irse hasta que llegó la policía y lo arrestaron.

“[Applegate] fabricó la absurda y totalmente falsa afirmación de que personalmente me conocía y que yo lo esperaba. Esto fue una mentira completa”, escribió Carpenter en su declaración. Dijo que regresó menos de 24 horas después y merodeó afuera de su casa durante horas. Un día después, el 25 de mayo, presuntamente regresó y se estacionó afuera de su casa, “realizando lo que solo se puede describir como una vigilancia deliberada de mis movimientos y mi hogar”.

Carpenter incluyó capturas de pantalla de las imágenes de su cámara de seguridad Ring y pidió que una orden de restricción también protegiera a otras dos personas que viven con ella, incluida su hermana mayor. El viernes, un juez concedió la solicitud, ordenando a Applegate que se mantuviera al menos a 100 yardas de Carpenter, su casa, su automóvil, su lugar de trabajo y los otros residentes.

“Este no es el comportamiento de alguien que tropezó accidentalmente con mi propiedad”, escribió Carpenter, de 27 años, en su declaración ante el tribunal. “Esto es acoso intencional y vigilancia dirigida hacia mí y mi residencia”.

En la declaración, describe el presunto intento de Applegate de ingresar a su puerta principal sin consentimiento como una de “las violaciones más perturbadoras de la seguridad personal y la privacidad que he experimentado”. Dice que su “insistencia delirante” en que la conocía y era bienvenido allí reflejaba una “fijación peligrosa, delirante e irracional”.

“Su patrón de acoso, allanamiento y vigilancia me ha causado un grave y continuo sufrimiento emocional, y temo lo que pueda hacer si no es restringido por este tribunal”, escribió Carpenter.

Una audiencia judicial de seguimiento sobre la extensión de la orden de alejamiento está programada para el 17 de junio. Applegate debe comparecer en el tribunal penal el 18 de junio por su arresto por allanamiento de morada.

“Es mi opinión profesional que [Applegate] ha desarrollado una fijación perturbadora e irracional con la demandante”, escribió el detective del LAPD Peter Doomanis en una declaración presentada con la petición de Carpenter. “El patrón de su conducta, que puede haber comenzado tan temprano como aproximadamente el 20 de abril de 2026, refleja las características de un individuo obsesivo y fijado. Esta trayectoria es consistente con patrones bien documentados de comportamiento de acoso que representan un grave y creciente riesgo para la seguridad de la víctima”.

Un mensaje dejado en un número vinculado a Applegate no fue devuelto de inmediato el lunes.