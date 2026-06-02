ONG belga insta a la India a arrestar a un reservista israelí por presuntos crímenes de guerra

ONG belga insta a la India a arrestar a un reservista israelí...

Una ONG con sede en Bélgica ha instado a las autoridades indias a arrestar a un reservista del ejército israelí que se encuentra de vacaciones en el norte de la India por su supuesto papel en la guerra genocida de Israel en Gaza.

La Fundación Hind Rajab (HRF) presentó una denuncia el sábado ante el Servicio de Policía de la India, el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Oficina de Inmigración de la India para exigir “la inmediata detención” de Eitan Gilboa, un ciudadano israelí que actualmente está de vacaciones en Himachal Pradesh, según un artículo publicado el martes en el sitio web de la ONG.

“La HRF ha presentado un detallado informe de investigación que prueba que Gilboa, un reservista del ejército israelí, llevó a cabo personalmente y celebró la demolición sistemática de bloques residenciales enteros en Gaza como actos de venganza, constituyendo crímenes de guerra según la Ley de Convenciones de Ginebra de 1960”, señala el sitio web.

El evidencia, según HRF, incluye videos geolocalizados, publicaciones en redes sociales y documentación de cadena de mando.

La ONG recibe su nombre de una niña de cinco años que fue asesinada en un coche en Gaza por Israel en enero de 2024 mientras suplicaba por ayuda por teléfono durante tres horas, rodeada de sus familiares muertos y a la vista de paramédicos palestinos que también fueron asesinados al intentar llegar hasta ella.

Formada meses después de este incidente que conmocionó al mundo, la HRF ha reunido abogados y activistas de todo el mundo para preparar casos como el de Gilboa.

La ONG ha presentado más de 1,000 denuncias de este tipo ante la Corte Penal Internacional, principalmente basadas en contenido de redes sociales compartido por soldados israelíes, para buscar enjuiciamientos bajo leyes internacionales y nacionales por soldados israelíes que cometen posibles crímenes de guerra en Gaza.

Nacido en Gaza, Gilboa y su familia abandonaron el enclave después de la retirada de Israel en septiembre de 2005.

Gilboa y varios de sus hermanos regresaron a Gaza como soldados después de que comenzara la guerra genocida de Israel en el enclave sitiado en octubre de 2023, que ha cobrado la vida de más de 72,000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza.

“Al regresar, Gilboa escenificó fotografías recreando escenas de su juventud, yuxtaponiéndose contra los restos de parques infantiles palestinos y juguetes de niños en medio de los escombros”, dijo HRF, imitando el tono de videos y fotos anteriores compartidos por soldados israelíes, que incluían obligar a hombres palestinos a caminar en ropa interior y vestirse con ropas de mujer que habían saqueado.

Además, “Gilboa documentó la destrucción de edificios civiles que llevó a cabo, grabándose a sí mismo dando órdenes, ejecutando y celebrando la demolición de hogares civiles en Khan Younis y Rafah”, dijo HRF.

La madre de Gilboa luego compartió estos videos en varias plataformas de redes sociales.

“Las publicaciones adjuntas sugieren que estas demoliciones se llevaron a cabo como actos de represalia y dedicadas a los soldados caídos [del ejército israelí]”, añadió HRF.

Las acciones de Gilboa mientras estaba de servicio en Gaza, según HRF, “violan la Cuarta Convención de Ginebra”, que India ratificó en noviembre de 1950.

“Como signatario de la convención, India está legalmente obligada bajo el Artículo 146 de las Convenciones de Ginebra a buscar y enjuiciar a individuos presuntamente responsables de graves violaciones, independientemente de su nacionalidad”, dijo HRF.

“Además, la presencia de Gilboa en India contradice el Artículo 51(c) de la Constitución India, que indica al Estado fomentar el respeto por el derecho internacional”, añadió HRF.

Dyab Abou Jahjah, director general de HRF, pidió a India que arrestara inmediatamente a Gilboa.

“Eitan Gilboa no es un turista. Es un criminal de guerra que actualmente disfruta de la hospitalidad de India mientras huye de las consecuencias de sus crímenes. Públicamente se documentó convirtiendo barrios enteros en Gaza en cenizas y polvo, dedicando estas masacres a los soldados caídos como actos de venganza”, dijo Abou Jahjah en un comunicado.

“Los videos lo muestran detonando explosivos que arrasaron edificios residenciales enteros en Gaza. India debe actuar de inmediato para arrestarlo. No debe permitir que su suelo se convierta en un refugio seguro para aquellos que celebran la destrucción de vidas civiles”, agregó Abou Jahjah.

Al Jazeera no pudo obtener una respuesta inmediata de Gilboa durante sus vacaciones en la pintoresca ciudad norteña de Manali, frecuentada por mochileros.

HRF ha “presentado más de 90 denuncias penales en 30 jurisdicciones, incluyendo exitosos resultados procesales en Brasil, Rumanía, Perú, Bélgica y Canadá”, según su sitio web.

“La HRF no cejará en su búsqueda de responsabilidad… India tiene ahora tanto al sospechoso como la obligación de actuar”, concluyó HRF.