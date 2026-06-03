Ben Folds advierte a la Orquesta Sinfónica Nacional que puede que no sobreviva al caos de Trump en el Kennedy Center.

Ben Folds llamó la atención sobre los graves desafíos que enfrenta la Orquesta Sinfónica Nacional en medio de la reorganización del Kennedy Center por parte de Donald Trump en una nueva carta abierta compartida en Instagram.

“Nuestra Orquesta Sinfónica Nacional está en verdaderos problemas, puede que no sobreviva. Actualmente no hay ningún plan o solución a la vista para salvar la organización”, escribió Folds. Sin embargo, insistió en que “el público puede cambiar el rumbo con un apoyo abrumador”.

Para Folds, los problemas que enfrenta la OSN son personales. En 2017, el músico fue nombrado asesor artístico de la orquesta, y en los años siguientes lideró la serie de conciertos “Declassified”, que presentaba a la OSN reimaginando música clásica y contemporánea junto a diversos artistas. Renunció a su cargo a principios de 2025 después de que Trump se hiciera cargo del Kennedy Center.

Como explicó Folds, la OSN actualmente no tiene programación programada para su próxima temporada, en parte porque la orquesta “ni siquiera sabe si tiene un hogar” gracias a los planes de Trump de cerrar el Kennedy Center para renovaciones. Aunque esos planes fueron bloqueados recientemente por un juez (quien también le ordenó a Trump que retirara su nombre del edificio del Kennedy Center), Folds destacó que “no es momento para celebrar porque será un proceso largo y caótico para devolver todo eso a una situación saludable” (es probable que el Kennedy Center apele el fallo).

Además, Folds señaló que las “herramientas para la supervivencia” de la OSN están entrelazadas con los problemas legales y financieros del Kennedy Center, como el fondo de dotación de la OSN, que está ligado a una nota bancaria. Agregó que la OSN ha sido “asfixiada por la crisis financiera que ha resultado de la toma presidencial” (tanto la recaudación de fondos como la venta de entradas han disminuido desde la toma de Trump el año pasado).

Para fortalecer la OSN, Folds llamó a más cobertura de noticias sobre la situación de la orquesta junto con historias más destacadas del Kennedy Center (como el cambio de nombre de Trump). Instó a los donantes a tener en cuenta que la OSN “necesitará mucho apoyo para recuperarse”.

Además, pidió al público que exprese su apoyo a la OSN, ya sea a través de comentarios públicos o cartas privadas. Y destacó la importancia de contactar a los congresistas para exigir nuevas salvaguardas para proteger al Kennedy Center y otras instituciones federales de arte.

“Necesitamos independencia reforzada para nuestras artes de la política, para que pueda haber confianza nuevamente, confianza en que artistas y audiencias de todos los ámbitos puedan intercambiar ideas y arte en un entorno apolítico”, escribió Folds. “Además, necesitamos que el Congreso y la Junta del Kennedy Center creen pautas que exijan a cualquier futuro director del Kennedy Center tener experiencia real en administración de arte. Ahora podemos ver lo que sucede cuando un director inepto que no conoce este negocio y pasa tiempo atacando a personas y artistas que desagradan a él o al Presidente. Las audiencias y artistas van a otro lugar. Así que adiós a dirigir el Kennedy Center como si fuera cualquier otro lugar comercial”.

Cerca del final de su carta, Folds reflexionó sobre su decisión de renunciar como asesor artístico de la OSN, diciendo que “todavía duele”, pero no podía arriesgarse a “ser utilizado como un peón político, implícitamente apoyando las políticas del POTUS por asociación”. Al mismo tiempo, señaló que los miembros de la OSN estaban en una “posición diferente”.

Continuó: “No había nada que ganar con su renuncia, excepto simplemente desempleo. Han permanecido apolíticos. Han estado esforzándose al máximo en esa situación terrible”.

Folds terminó afirmando con contundencia: “Ya que la politización del Kennedy Center hace muy difícil atraer a audiencias y artistas, nuestros métodos de apoyo son más limitados. Pero digo, hagámosles saber que estamos aquí y listos. Difundamos la palabra, incluso en medio de las aguas turbias de los dramas legales. De lo contrario, imagina un país occidental libre, sin Orquesta Sinfónica Nacional. Es real”.