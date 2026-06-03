Mundial: conozca a la selección de Escocia en sus propias palabras

John McGinn empacó un adaptador de enchufe europeo. Lyndon Dykes sigue a Ryan Christie como un perro. Liam Kelly afeita la espalda de Grant Hanley. A menudo.

Resulta que puedes aprender mucho sobre el equipo que puso fin a la espera de 28 años de Escocia por una aparición en la Copa del Mundo mientras estabas en el salón de un hotel de Florida en su día de prensa. Quizás demasiado.

Steve Clarke ha llevado a sus jugadores al caluroso y húmedo Fort Lauderdale para un campamento previo al torneo para aclimatarse a las condiciones que enfrentarán en sus partidos de Boston contra Haití y Marruecos, y especialmente contra Brasil en Miami.

El martes, tuvieron algunas horas de su apretada agenda reservadas para el día del contenido de la FIFA, cuando los jugadores posan para fotografías y realizan sus celebraciones frente a grandes pantallas verdes.

Tal vez el calor estaba causando estragos en ellos, o simplemente ya habían tenido suficiente en ese momento, pero estaban de humor para exponer los mayores secretos de sus amigos, sus peores rasgos y lo que realmente piensan de ellos.

Así que conozca al equipo de Escocia en sus propias palabras…