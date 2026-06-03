Mundial: conozca a la selección de Escocia en sus propias palabras

PorAmy Canavan
BBC Sport Escocia en Fort Lauderdale
John McGinn empacó un adaptador de enchufe europeo. Lyndon Dykes sigue a Ryan Christie como un perro. Liam Kelly afeita la espalda de Grant Hanley. A menudo.
Resulta que puedes aprender mucho sobre el equipo que puso fin a la espera de 28 años de Escocia por una aparición en la Copa del Mundo mientras estabas en el salón de un hotel de Florida en su día de prensa. Quizás demasiado.
Steve Clarke ha llevado a sus jugadores al caluroso y húmedo Fort Lauderdale para un campamento previo al torneo para aclimatarse a las condiciones que enfrentarán en sus partidos de Boston contra Haití y Marruecos, y especialmente contra Brasil en Miami.
El martes, tuvieron algunas horas de su apretada agenda reservadas para el día del contenido de la FIFA, cuando los jugadores posan para fotografías y realizan sus celebraciones frente a grandes pantallas verdes.
Tal vez el calor estaba causando estragos en ellos, o simplemente ya habían tenido suficiente en ese momento, pero estaban de humor para exponer los mayores secretos de sus amigos, sus peores rasgos y lo que realmente piensan de ellos.
Así que conozca al equipo de Escocia en sus propias palabras…
¿Qué es lo más raro que hay en sus maletas?
Entre los múltiples cambios de uniforme de los jugadores y la revisión de las imágenes de su día de golf abandonado por la lluvia el lunes, la BBC de Escocia hizo las grandes preguntas después de hacer el viaje a Estados Unidos.
¿Qué es lo más raro que hay en vuestra maleta, muchachos?
La pistola de masaje de Findlay Curtis no sonaba tan extraña, mientras que la certeza del siempre confiable Kenny McLean de que “no había nada demasiado extraño” vacilaba cuanto más pensaba en ello.
Christie está tratando de mejorar y controlar su sueño, por lo que trajo su anillo Oura y un poco de cinta para la nariz (afortunadamente no comparte habitación con nadie, ni siquiera con Dykes), mientras que Kelly tiene sus gafas de sol con luz roja con él.
El probable tercer portero también admitió que “necesita aportar algo a la fiesta” después de que algunos compañeros lo nombraran el hombre publicitario del equipo.
Luego está el capitán McGinn, ganador de la Europa League. Quizás trajo la misma bolsa que llevó a Estambul hace una o dos semanas cuando trajo adaptadores europeos a Estados Unidos.
“¡Fue sólo un error!” -protestó.
La BBC puede confirmar que el vicecapitán de Escocia ha invertido desde entonces en los aparatos adecuados.
¿Con quién no te gustaría estar en el avión?
Sin embargo, no se pueden cometer errores al elegir a su compañero de avión. Después de todo, es un largo vuelo de Glasgow a Miami.
El defensor Hanley, a quien McGinn describió como “un oso”, “ocupa demasiado espacio” para el gusto de Christie, mientras que Curtis, de 19 años, es “yo multiplicado por 100”, según el capitán del Villa.
“Su energía ha sido contagiosa; es una brillante incorporación al equipo”, dijo McGinn. “Un personaje, pero no me gustaría sentarme a su lado.”
En lugar de eso, se sentó con Kelly durante el viaje y se quedó atrapado en algunos juegos de Traitors, Uno y Wolf. Algo que impresionó a la última incorporación Tyler Fletcher.
Curtis quizás conoce mejor al hijo de Darren de su época en el equipo juvenil, y con confianza lo proclamó “un perdedor”.
No pasó mucho tiempo para tener la sensación de que la cohorte más joven, que respetaba a sus mayores llamándolos “experimentados, porque no puedo decir viejos” cuando se les pedía que describieran a personajes como Craig Gordon y Hanley, son oro de la comedia.
Ben Gannon-Doak era la peor persona con quien sentarse, consideró Curtis. “No deja de hablar”, dijo el joven de los Rangers.
Entonces, ¿junto a quién se sentó? Gannon-Doak. Y planea hacer lo mismo de camino a Nueva York para el último amistoso del sábado contra Bolivia.
¿Es ‘McSauce’ el mayor impostor?
Es probable que Christie y Dykes, quienes, según McGinn, no pueden separarse “pero no es elección de Christie”, vean los dos últimos episodios de la serie de Netflix, Legends. “Sin spoilers, por favor”, pregunta la primera.
Curtis se reirá “con mi mejor amigo”.
Es posible que Hanley (o “Grizz” para Kelly, el afeitador de espalda) no esté llamando a McLean su amigo después de exponer esa historia: “el gran hombre lo necesita, crece rápidamente”.
Christie, mientras tanto, nunca ha podido entender la comida previa al partido del “líder y leyenda” Andy Robertson. “Algún tipo extraño de sándwich de pollo”.
Son panqueques para Christie, mientras que John Souttar es el barista de McGinn.
Todos sabemos que Scott McTominay hizo que el cambio a la vida italiana fuera perfecto, por lo que había un café disponible en todo momento durante el día de contenido. Excepto cuando le tocó el turno en el escáner corporal para uso del VAR.
Córtense las uñas de los pies y respiren, muchachos…
McTominay sabe cómo manejar la cámara, pensó. Es el “mayor impostor” según Christie y Kelly.
“Hay mucho producto en el cabello de Anthony Ralston”, respondió McLean. “Se está divirtiendo”.
La diva George Hirst fue la elección más improbable de McGinn, quien también usó las palabras “quejoso, grueso, medio campo y calvo” para describir a otros cuatro compañeros de equipo. El amor en el aire era palpable.
Respuestas en una postal para aquellos…