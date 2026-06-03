Irán, Kuwait, Bahréin golpean: ¿Está escalando nuevamente la guerra en el Golfo?

Irán disparó misiles contra Kuwait y Bahréin en las primeras horas del miércoles, y Estados Unidos lanzó ataques a la Isla Qeshm de Irán, mientras que las tensiones en el Golfo aumentaron con un punto muerto en los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra entre Teherán y Washington, que ahora se acerca a los 100 días.

Desde que el conflicto comenzó a fines de febrero, Irán ha atacado repetidamente a países en todo el Golfo donde se encuentran bases militares de Estados Unidos. Los hostilidades armadas se habían calmado en gran medida después de que un alto el fuego mediado por Pakistán entrara en vigencia el 8 de abril. Pero el último estallido ha despertado temores de que los combates a gran escala puedan reanudarse.

Veamos qué sucedió durante la noche y cómo están las cosas en el frente diplomático.

¿Qué sucedió en Kuwait y Bahréin?

La agencia de noticias estatal de Kuwait, KUNA, dijo que misiles iraníes y drones habían golpeado el aeropuerto internacional del país el miércoles por la mañana. Informó de un número no especificado de heridos, daños en las instalaciones del aeropuerto y suspensiones y desvíos de vuelos.

El miércoles, la Embajada de la India en Kuwait publicó un mensaje diciendo que un nacional indio había muerto debido al ataque al aeropuerto en Kuwait.

Pero el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) dijo que dos misiles iraníes disparados a Kuwait cayeron cortos o se rompieron en vuelo, mientras que varios misiles balísticos no alcanzaron sus objetivos. La agencia de noticias semioficial de Irán, Tasnim, había dicho anteriormente que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) había lanzado misiles y drones contra helicópteros estadounidenses estacionados en un país de la región, en una aparente referencia a Kuwait.

No está claro si los helicópteros estadounidenses que supuestamente estaba atacando el IRGC estaban estacionados en el aeropuerto de Kuwait o si los proyectiles interceptados cayeron accidentalmente en el aeropuerto.

Según Tasnim, el IRGC también disparó misiles y drones a una base aérea y la sede de la Quinta Flota de Estados Unidos en Bahréin, donde las sirenas sonaron para alertar a los residentes de un ataque.

Sin embargo, CENTCOM dijo que había interceptado los proyectiles dirigidos a Bahréin. También dijo que no hubo personal o activos estadounidenses dañados en los ataques a Kuwait y Bahréin.

¿También fue atacado Irán?

Justo antes de que Irán disparara misiles y drones a Kuwait y Bahréin, las fuerzas estadounidenses golpearon una torre de telecomunicaciones en la Isla Qeshm de Irán, que se encuentra en el Golfo y se cree que es un depósito de los misiles del país almacenados en instalaciones subterráneas.

CENTCOM dijo que el ejército estadounidense también derribó drones iraníes que apuntaban a barcos civiles en aguas regionales.

Teherán dijo que las fuerzas estadounidenses golpearon un petrolero iraní cerca del Estrecho de Hormuz, dañando su sala de máquinas. Los medios iraníes informaron que la armada del IRGC apuntó a un barco que identificaron como “Panaya” con misiles en respuesta al ataque al petrolero iraní.

Espera, ¿quién atacó a quién primero?

Estados Unidos e Irán tienen narrativas enfrentadas. Pero la administración de Trump ha dejado claro que no permitirá que el petróleo iraní pase por el Estrecho de Hormuz mientras mantiene su bloqueo de los puertos y barcos iraníes.

La escalada del miércoles por la mañana parece haber comenzado con el ataque de Estados Unidos al petrolero iraní.

Ambas partes parecen concordar en que luego Irán intentó atacar a otros buques en el Golfo.

Estados Unidos dice que derribó los drones iraníes disparados contra los barcos y luego golpeó la Isla Qeshm.

Irán respondió disparando a Kuwait y Bahréin.

¿Qué ha dicho Irán sobre los acontecimientos del miércoles?

El Ministerio de Relaciones Exteriores condenó los ataques de Estados Unidos a la Isla Qeshm como una violación del alto el fuego.

Dijo que Kuwait y Bahréin tienen una “responsabilidad directa y clara” por los ataques, alegando que sus territorios e instalaciones se habían utilizado para apoyar las operaciones militares de Estados Unidos contra Irán.

Irán dijo que se reservaba el derecho a la autodefensa y usaría todos los medios disponibles para responder, incluyendo apuntar hacia la fuente de futuros ataques.

“Perturbar la seguridad del Estrecho de Hormuz tendrá un alto precio para el ejército estadounidense”, informaron los medios iraníes, citando al IRGC.

¿Cuál es el estado de la diplomacia?

El Secretario de Estado Marco Rubio dijo a los legisladores el martes que Estados Unidos aceptaría aliviar las sanciones solo si Irán acepta renunciar a su actividad nuclear.

“La guerra ha terminado”, declaró Rubio durante un intercambio agudo con el senador demócrata Cory Booker de Nueva Jersey, quien no estuvo de acuerdo.

También dijo al Congreso que el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, está vivo y se está “involucrando cada vez más” en negociaciones con Washington. Jamenei no ha aparecido públicamente desde que supuestamente resultó herido en ataques estadounidenses-israelíes que mataron a su predecesor y padre, el Ayatolá Ali Jamenei.

Teherán busca acceso a miles de millones de dólares en ingresos por petróleo, exenciones para exportaciones de crudo, el levantamiento del bloqueo estadounidense a sus puertos y un control continuo sobre el estrecho, que manejaba una quinta parte del tráfico mundial de petróleo y gas natural licuado antes de la guerra.

El jefe negociador de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, dijo durante una conversación con el Presidente del Parlamento Libanés Nabih Berri que Teherán podría abandonar las negociaciones con Estados Unidos y dirigirse hacia la confrontación si los ataques israelíes contra Líbano continúan.

¿Cómo han escalado los ataques recientemente?

Después de semanas de calma tras el alto al fuego, Estados Unidos e Irán han aumentado sus intercambios de ataques en las últimas semanas.

Tarde el domingo, CENTCOM dijo que realizó “ataques de autodefensa” en sitios de radar y drones iraníes en la ciudad de Goruk y en la Isla Qeshm durante el fin de semana.

Un día después, el Estado Mayor del ejército kuwaití dijo que sus defensas aéreas estaban “enfrentando ataques hostiles de misiles y drones”. Si se escuchan sonidos de explosiones, son el resultado de las defensas aéreas interceptando los proyectiles, agregó.

El 17 de mayo, las autoridades en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, dijeron que un solo ataque con drones provocó un incendio en un generador eléctrico fuera del perímetro interno de la planta de Barakah en la región de al-Dhafra el domingo. No se reportaron heridos y las autoridades dijeron que los niveles de radiación se mantenían normales.