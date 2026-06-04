Steve Kroft dice que 60 Minutes es desastroso bajo Bari Weiss después del despido de Scott Pelley y más: Esto es interferencia periodística

El reportero de PBS NewsHour, Geoff Bennett, adelantó un fragmento de su entrevista con Steve Croft, en la que la leyenda de “60 Minutos” dijo que la dirección del histórico programa de noticias bajo el liderazgo del jefe de CBS News, Bari Weiss, fue “desastrosa”.

“Esto es interferencia periodística”, dijo Kroft. “No tiene ningún sentido comercial en absoluto. Es el programa de noticias con mayor audiencia en televisión, y ha sido así durante más de 50 años. La audiencia aumentó aproximadamente un 9% el año pasado. ¿Por qué meterse con eso?”

La entrevista completa de PBS NewsHour con Kroft se emitirá el miércoles a las 4 p.m. PT.

“60 Minutos” ha estado bajo escrutinio intenso desde que David Ellison, CEO de Paramount-Skydance, nombró a Weiss como nueva jefa de CBS News. Algunos han acusado a Weiss, que carece de experiencia en informes de televisión, de intentar socavar una de las fuentes más veneradas de noticias en televisión con sesgo político. El drama llegó a su punto culminante a finales de mayo después de que la productora ejecutiva de toda la vida, Tanya Simon, y las corresponsales Cecilia Vega y Sharyn Alfonsi fueron despedidas, y el ex columnista de tecnología del NYT, Nick Bilton, fue contratado para dirigir el programa.

Días más tarde, se informó que el veterano de “60 Minutos”, Scott Pelley, arremetió contra Bilton durante una reunión de personal, diciendo que el nuevo productor ejecutivo tiene “escasas cualificaciones para este trabajo”. También criticó a Weiss, alegando que está “asesinando ’60 Minutos'” con sus cambios.

El martes por la noche, Bilton publicó una carta anunciando que el liderazgo de CBS y Pelley no lograron llegar a un acuerdo común, y que se había liberado a Pelley de “60 Minutos”.

“Tu antipatía hacia el futuro del programa ha quedado muy clara”, escribió Bilton. “Y te he escuchado. Por lo tanto, escribo en nombre de CBS News para informarte que tu empleo con CBS está terminado con efecto inmediato.”

Horas después, Pelley respondió con una carta propia, afirmando que “la incompetencia y la falta de profesionalismo” habían “causado estragos” en “60 Minutos” durante meses.