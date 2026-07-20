Nuestras selecciones de 2025

A medida que 2025 llega a su fin, le ofrecemos nuestros 10 mejores artículos del año. Como reflejo de los debates que caracterizan la esfera pública europea al final del primer cuartil del siglo XXI, la lista es necesariamente impresionista. Ciertamente es parcial. Pero lo que representa fielmente, pensamos, es la calidad y diversidad del sector de revistas culturales europeas.

Las crisis tienden a correlacionarse con una intensa actividad literaria, pero no necesariamente con perspicacia intelectual. Creemos que la clarividencia está presente en la selección a continuación, y de hecho en todos los artículos que Eurozine ha tenido el privilegio de publicar en el último año. Pero usted, querido lector, debe ser el juez de eso.

Gracias por seguir Eurozine en 2025. Su interés demuestra la importancia del tipo de esfuerzo editorial intercultural y multilingüe que es Eurozine. Esperamos poder ofrecerle el contenido más reciente de revistas culturales independientes de toda Europa y más allá en 2026. ¡Hasta entonces, felices fiestas!

Los editores de Eurozine

Marci Shore | Eurozine Vivimos en un mundo donde las fronteras entre un idioma y otro, entre la realidad y la no realidad, entre lo humano y lo no humano, están siendo negadas. Como recordatorio de la diferencia y una apertura al encuentro, la traducción puede ser un antídoto contra el nihilismo de la falta de fronteras.

Miriam Rasch | De Nederlandse Boekengids La glorificación de la narración para definir quiénes somos o salvar el planeta provoca aversión en algunos: el filósofo Byung-Chul Han llama a esta obsesión “vender-historias”. ¿Las historias empaquetadas digitalmente restringen cómo percibimos nuestras vidas a menudo dispersas y fragmentarias? ¿Se podrían encontrar alternativas en narrativas abiertas, porosas e incompletas, incluso al enfrentarse a la muerte?

Hazem Jamjoum | Vikerkaar Para los jóvenes palestinos, la mayoría de ellos diaspóricos, los actos heroicos del pasado no son compensación por la ausencia de un movimiento de liberación organizado. Abandonando los mitos de la soberanía a través de un acuerdo negociado, están definiendo nuevamente los objetivos de liberación y retorno.

Omri Boehm, Teresa Koloma Beck, Carola Lentz | Merkur Los llamamientos provocativos de extrema derecha en Alemania para “superar” la culpa histórica no captan el punto: la política de la memoria y sus prácticas pueden pasar de la contrición al olvido responsable, pero no hay una fecha límite para recordar que deba acomodar a diversos miembros de la sociedad.

Lea Ypi | Instituto de Ciencias Humanas (IWM) ¿Qué sucede con la democracia cuando los gobiernos cortejan a los ricos y altamente capacitados, ofreciendo la ciudadanía como un privilegio, mientras que aquellos necesitados son rechazados? El Discurso a Europa de este año cuestiona el concepto de “buenos” y “malos” migrantes.

Chowra Makaremi | Eurozine ¿Colapsa la humanidad bajo el peso de la crueldad infligida repetidamente, presenciada como rutina, que obliga a la resistencia a las mujeres, los pobres y otros excluidos de la ciudadanía, como en Gaza? ¿O descansa la resistencia en la gestación de vidas fragmentadas y suspendidas, los mártires y movimientos como “Mujer, Vida, Libertad”?

M. Žpoljar | VoxFeminae Autoridades como el Tribunal Supremo del Reino Unido consideran adecuado borrar a las personas trans para satisfacer opiniones retrógradas sobre la diversidad de género. Pero al mirar hacia atrás en la vida del activista estadounidense Lou Sullivan, perfilado por Vox Feminae, es un recordatorio oportuno de que nacer como “mujer biológica” no es una definición fija.

Agri Ismaêl | Glän;nta La conexión tecnológica entre el rifle y la cámara de cine, los lazos mediáticos entre la Guerra del Golfo y Star Wars, la historia colonial de las bombas: unir fragmentos históricos y contemporáneos revela una imagen de Kurdistán como campo de pruebas para la tecnología militar liberada sin responsabilidad por sus consecuencias.

Hamit Bozarslan | Esprit El estallido de la guerra civil libanesa hace cincuenta años inauguró una era de colapso de los estados-nación en el mundo árabe. Al no mediar, la comunidad internacional lleva la responsabilidad del sentimiento de impotencia sentido en sociedades donde la violencia lo dominaba todo.

Miha Kovač | Razpotja y Wespennest La creciente reticencia a comprometerse con libros está poniendo en peligro la democracia y la ciencia. La lectura profunda aumenta la capacidad humana para el pensamiento abstracto y analítico, protegiéndonos de los efectos corrosivos del sesgo, el prejuicio y las teorías de la conspiración.