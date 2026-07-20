La guerra de Trump contra la justicia internacional

( Medio Oriente Monitor ) – Existe algo revelador en la forma en que Washington habla sobre el derecho internacional. Cuando la ley se vuelve contra un adversario, se convierte en el lenguaje de la civilización. Pero cuando la misma ley se acerca a los Estados Unidos o a Israel, de repente se convierte en un ataque a la soberanía.

Esa hipocresía ya no es sutil. La administración Trump ha lanzado una campaña para desmantelar la Corte Penal Internacional, con el Secretario de Estado Marco Rubio anunciando lo que Washington llama una respuesta a una amenaza contra la soberanía estadounidense.

Se informa que las medidas incluyen prohibiciones de viaje, revocaciones de visa, sanciones y presión diplomática sobre los países que continúan apoyando a la corte. En pocas palabras, Estados Unidos no solo se niega a cooperar con la CPI. Está tratando de castigar a la corte por estar demasiado cerca del poder estadounidense e israelí.

Esa distinción es importante. Discrepar con una institución legal es una cosa. Una campaña para deshabilitarla es otra. Washington no está discutiendo calmadamente sobre jurisdicción, procedimiento o reforma. Está utilizando las herramientas del poder, como restricciones bancarias, amenazas de visa, sanciones y presión sobre aliados, para hacer que la justicia internacional sea más costosa para cualquiera que intente aplicarla sin permiso estadounidense.

Esto es inmunidad imperial disfrazada de principio constitucional.

La ICC emitió órdenes de arresto en 2024 para el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el ex ministro de Defensa Yoav Gallant, después de rechazar los desafíos de jurisdicción de Israel en la situación de Palestina. Desde entonces, la hostilidad de Washington hacia la corte ha pasado de la ira a la coerción. Los jueces y funcionarios han sido sancionados, y algunos jueces de la CPI han demandado a la administración Trump, argumentando que las sanciones fueron diseñadas para castigarlos y presionarlos por cumplir con sus deberes judiciales.

El mensaje es claro: investigar presuntos crímenes de enemigos puede ser aplaudido por Washington. Investigar presuntos crímenes de Israel, o dejar abierta la posibilidad de que el personal estadounidense pueda enfrentar escrutinio, lleva a Washington a recurrir a la guerra económica.

Esto no es una defensa de la soberanía. Es una demanda de jerarquía. Estados Unidos quiere un mundo en el que la ley fluya hacia abajo, nunca hacia arriba. Quiere cortes que puedan asustar a estados más débiles, aislar a líderes rivales y adornar discursos sobre un orden basado en reglas, pero no instituciones que puedan hacer preguntas incómodas sobre Gaza, Afganistán u operaciones militares estadounidenses en el extranjero. Eso no es el imperio de la ley. Es la gestión de la impunidad.

El argumento legal de Washington a menudo se basa en el hecho de que los Estados Unidos e Israel no son partes del Estatuto de Roma. Pero el asunto no es tan simple como lo hacen sonar los eslóganes políticos. La investigación de Palestina de la CPI se basa en la jurisdicción aceptada por el Estado de Palestina, y el sistema de miembros de la corte incluye 125 estados. Incluso los críticos legales de la corte saben que la jurisdicción es una cuestión legal, no un veto poseído por el estado más poderoso involucrado. La verdadera objeción de Washington es menos técnica. Es que la ley se está moviendo sin pedir autorización estadounidense.

Por eso la campaña de Rubio es tan peligrosa. No solo está dirigida a un fiscal, una cámara o un conjunto de órdenes. Intenta advertir al mundo que apoyar a la CPI puede tener un costo.

La administración les está diciendo efectivamente a los estados: elijan entre la corte y el favor estadounidense. Para países más pequeños, no es un debate legal. Es presión. Para aliados dependientes de la seguridad o el comercio estadounidense, es una amenaza envuelta en lenguaje diplomático.

Esto debería alarmar a cualquiera que afirme preocuparse por los crímenes de guerra, la protección civil o el futuro del derecho internacional. La CPI no es perfecta. Ha sido desigual, lenta y vulnerable a la presión política. Muchas víctimas han esperado demasiado tiempo por justicia. Pero debilitar la corte no repara esas fallas. Las empeora. Les dice a los estados poderosos y sus aliados que la respuesta a un escrutinio legal no es la responsabilidad, sino la represalia.

Para los palestinos, esa lección es especialmente amarga. Han visto a las instituciones internacionales moverse lentamente mientras la destrucción, el desplazamiento y el hambre continúan. El proceso de la CPI, por limitado que sea, representa uno de los pocos canales restantes a través de los cuales presuntos crímenes de altos funcionarios israelíes pueden ser examinados fuera de la protección del poder de veto de EE. UU. Por eso precisamente Washington quiere cerrar la puerta.

Los intereses antibélicos son más grandes que una corte. La responsabilidad no es un lujo agregado después de que termina la guerra. Es uno de los pocos frenos que pueden hacer que las guerras futuras sean más difíciles de librar con total confianza. Si los comandantes y líderes políticos saben que no habrá consecuencias legales graves, el umbral para la violencia disminuye. Si los estados poderosos pueden sancionar a los jueces antes de que puedan examinar las pruebas, entonces la ley internacional se convierte en una actuación: hablada en cumbres, ignorada en escombros.

La campaña de Estados Unidos contra la CPI también expone el vacío de su vocabulario moral. Washington habla de democracia, derechos humanos y reglas cuando esas palabras sirven a su política exterior. Pero cuando el sistema legal amenaza con examinar la conducta estadounidense o israelí, el mismo gobierno llama ilegítimo al sistema. El principio no es la justicia. El principio es el control.

Por eso la frase “amenaza a la soberanía” es tan engañosa. La verdadera amenaza no es que un tribunal internacional pueda algún día preguntar si se cometieron graves crímenes. La verdadera amenaza, para Washington, es que esa pregunta pueda hacerse sin que Washington decida la respuesta de antemano. La soberanía se está utilizando aquí no para proteger el autogobierno democrático, sino para proteger al poder militar de las consecuencias legales.

Un verdadero defensor de la justicia internacional querría que la CPI fuera más justa, más fuerte y menos selectiva. Exigiría debidos procesos, mejores investigaciones y protección contra la influencia política. No intentaría privar a la corte de cooperación, asustar a los jueces, castigar a los funcionarios y presionar a los estados miembros para que se retiren. La reforma fortalece las instituciones. La coerción las debilita.

Estados Unidos ahora se enfrenta a una elección que es más moral que legal. Puede vivir en un mundo donde las reglas se apliquen incluso cuando son inconvenientes, o puede seguir construyendo una excepción para sí mismo e Israel. El primer camino es difícil, porque requiere humildad del poder. El segundo camino es familiar, porque el imperio siempre ha preferido la inmunidad a la igualdad.

Si Washington tiene éxito, el daño no se detendrá en La Haya. Cada gobierno acusado de graves crímenes aprenderá la lección: ataca al tribunal, amenaza a sus partidarios, llama a la responsabilidad un ataque a la soberanía, y espera a que el lenguaje de la justicia se desmorone. Eso no hará que el mundo sea más estable. Hará que la guerra sea más segura para quienes la libran.

Por lo tanto, la pregunta es simple. ¿Es el derecho internacional un escudo para los civiles, o un arma reservada para los poderosos? La respuesta de Washington se está volviendo más clara cada día. Quiere justicia para otros e inmunidad para sí mismo. Eso no es un orden basado en reglas. Es un imperio con un departamento legal.

Las opiniones expresadas en este artículo pertenecen al autor y no reflejan necesariamente la política editorial de Middle East Monitor o Informed Comment.

Medio Oriente Monitor