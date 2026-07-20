Debut del futuro en el N ° 1 con The Real Me, mientras que Rolling Stones y banda sonora de Rivalidad Caliente también hacen su debut en el Top 10

Hemos visto el futuro de quién asciende en la lista de artistas que compiten por tener la mayor cantidad de álbumes número uno, y su nombre es Future. El rapero debutó en lo más alto del Billboard 200 con “The Real Me”, logrando su 12º número uno en la lista. Esto significa que ahora está en el quinto lugar, por sí mismo, en el ranking de artistas con más álbumes número uno de todos los tiempos.

“The Real Me” debutó con 131,000 unidades de álbum equivalentes para deslizarse fácilmente por delante de “You Look Pretty Sad for a Girl So in Love” de Olivia Rodrigo, que movió otras 96,000 unidades para mantenerse en el número 2 en su quinta semana en la lista.

Anteriormente, en la lista de artistas con más álbumes número uno, Future estaba empatado con Eminem, con 11. Con este 12º número uno, deja atrás a Eminem para ocupar el quinto lugar por sí mismo. Los cuatro artistas por delante de él en esa estimada lista son los Beatles (con 19 números uno), Drake y Taylor Swift (empatados en segundo lugar con 15 cada uno) y Jay-Z (con 14).

Dos álbumes además del de Future debutaron en el top 10. “Foreign Tongues” de The Rolling Stones ingresó en el número 7 con 53,000 unidades de álbum equivalentes. Eso está aproximadamente en la misma línea que un álbum reciente del contemporáneo de los Stones, Paul McCartney, que debutó con 63,000 en junio.

La otra entrada en el top 10 fue la banda sonora de la televisión “Rivalidad Caliente”, que se estrenó en el puesto número 9 con 41,000 unidades. Billboard informó que esto marcó la primera vez que una banda sonora de televisión ingresaba en el top 10 en más de una década, específicamente, desde que lo hizo la banda sonora de “Empire” en 2015.

Las cifras de “The Real Me” de Future, desglosadas, muestran que los números de streaming superan ampliamente a las ventas, lo cual es típico en el hip-hop. El álbum vendió solo 13,000 copias, pero tuvo 120.29 millones de streams a pedido, lo que se tradujo en 118,000 unidades SEA.

Por supuesto, las cifras de los Stones se inclinaron en sentido contrario, con 48,500 álbumes vendidos, complementados con 4.48 millones de streams a pedido, equivalente a 4,000 unidades SEA.

Curiosamente, las cifras de “Rivalidad Caliente” se basaron enteramente en las ventas, con 41,000 copias vendidas en CD y vinilo y 41,000 unidades en total. Esto se debe a que la banda sonora ya se lanzó digitalmente en enero, pero nunca acumuló suficientes unidades en streaming solo para impactar en la lista antes del lanzamiento físico en julio.

Al observar el top 10, un gran nombre está desaparecido: “Confessions II” de Madonna ha salido, después de debutar la semana pasada en el número 1. Su posición en la lista en la semana 2 aún no se conoce, ya que Luminate y Billboard solo publican la lista de los 10 mejores álbumes los domingos, por lo que la noticia de exactamente dónde quedó “Confessions II” en su segunda semana tendrá que esperar hasta el lunes.

El resto del top 10 lo completan “I’m the Problem” de Morgan Wallen en el número 3, Ella Langley en el número 4, Noah Kahan en el número 5, Drake en el número 6, “Thriller” de Michael Jackson en el número 8 y “One Thing at a Time” de Wallen en el número 10.