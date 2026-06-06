Informe de los CDC: el brote de ébola podría rivalizar con el peor registrado a menos que el mundo actúe

alternar título Daniel Buuma/Getty Images

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El brote de ébola que azota África podría rivalizar con el que afectó a África occidental hace una década, provocando más de 20.000 casos y 4.000 muertes sólo en los próximos tres meses.

Estas proyecciones aparecen en nuevos análisis de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., que modelaron cuán extendido podría llegar a ser el brote actual.

Tanto la República Democrática del Congo como Uganda están compitiendo para contener este brote, que fue declarado emergencia sanitaria internacional por la Organización Mundial de la Salud en mayo.

Los análisis publicados el viernes por la tarde por los CDC enfatizan que se necesitan intervenciones de salud pública sostenidas y a gran escala similares a las implementadas en el brote de África Occidental de 2014 para evitar un escenario peor.

“Si sólo el 20% de los casos entran en aislamiento dentro de los dos días posteriores a la aparición de los síntomas, se proyectan más de 20.000 casos”, dijo Jason Asher, del Centro de Previsión y Análisis de Brotes de los CDC, en una conferencia de prensa a última hora de la tarde donde se publicaron los análisis.

Esos 20.000 casos se producirían tan sólo en los próximos tres meses, según las proyecciones. Si el brote continúa más allá de eso, las cifras podrían aumentar mucho más, lo que convertiría a este en el peor brote de ébola jamás registrado.

En el brote de 2014-2016 en África occidental se produjeron alrededor de 28.000 casos, que es el mayor hasta la fecha.

Si bien el peor de los casos puede parecer terrible, las condiciones sobre el terreno son dificiles ahora mismo. Durante el brote de hace una década, hubo una respuesta internacional amplia y sostenida . Pero los CDC señalan que este nuevo brote está ocurriendo en una zona donde hay conflicto armado, dificultades para acceder a la atención médica y personas frecuentemente desplazadas.

Como uno de los nuevos análisis señala: “El alcance del brote probablemente sea mayor que el representado por los datos disponibles y podría resultar difícil contenerlo y controlarlo”.

Los CDC dicen que aislar a las personas después de haber estado expuestas al virus es la clave para limitar la propagación. Y si los esfuerzos internacionales pueden aumentar el número de personas aisladas, la escala del brote podría ser mucho menor.

“Si el 70% de los casos comenzaron a aislarse en ese período de dos días, hay una probabilidad del 94% de limitar el brote a menos de 10.000 casos” en los próximos tres meses, dijo Asher.

Jennifer Nuzzo, directora del Centro de Pandemias de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Brown, dijo que el análisis de los CDC “afirma lo que nos ha preocupado desde el principio: este brote está siguiendo una trayectoria peligrosa y empeorará mucho a menos que hagamos más para detenerlo en su origen”.

Si bien las nuevas proyecciones de los CDC “señalan correctamente la naturaleza potencialmente explosiva del brote y la importancia del rastreo de contactos y el aislamiento para contenerlo”, las cosas no necesariamente tienen que ser tan pesimistas, dice Justin Lessler epidemiólogo de la Universidad de Carolina del Norte. Dice que los esfuerzos locales para frenar el brote podrían marcar la diferencia.

Dicho esto, “mucho depende de dónde llegue el virus a medida que se propaga por el este de África, que alberga grandes ciudades y áreas densamente pobladas, y brotes en el rango de tamaño que proyectan son completamente posibles”, dijo.

Uno de los tres documentos publicados el viernes aborda específicamente el riesgo para Estados Unidos. “El riesgo interno sigue siendo bajo para la población general de Estados Unidos”, dijo Satish Pillai, director de incidentes de respuesta al ébola de los CDC.

Sin embargo, el documento declarado que esto podría cambiar si el brote se propaga a centros urbanos e internacionales.

Si bien el ébola es una enfermedad muy peligrosa, no se propaga tan fácilmente como, por ejemplo, el COVID o la gripe, y Estados Unidos tiene la capacidad de identificar rápidamente los casos y aislar a las personas.

Por ahora, Pillai dice que no hay razón para que nadie en EE.UU. deba cambiar su comportamiento, o incluso preocuparse por viajar a otros países que no sean la República Democrática del Congo o Uganda.

A pesar de las terribles advertencias sobre el alcance del brote en África, Pillai reiteró que no es demasiado tarde para actuar. “Hemos respondido a brotes de ébola antes”, afirmó. “Sabemos cómo poner fin a esto. Nuestro objetivo es controlar, contener y poner fin a los brotes en la República Democrática del Congo y Uganda. Y trabajamos todos los días para lograr ese objetivo”.

Pero Jeremy Konyndyk, presidente de Refugees International, dice que está “muy, muy preocupado” por el brote actual. Konyndyk participó en la respuesta al ébola cuando trabajó en la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional durante la administración Obama.

“Si comparo esto con brotes pasados, este tiene más impulso en el momento de la detección que el enorme brote de África Occidental en 2014”, dijo a NPR.

La administración Trump desmanteló la USAID el año pasado y los CDC han experimentado desafíos continuos debido a los recortes de fondos. Konyndyk dice que eso podría haber obstaculizado la respuesta inicial y permitido que el virus se propagara:

“Simplemente estamos ahora en una posición mucho, mucho más débil para responder a un brote de ébola desafiante como este que lo que hubiéramos estado hace 18 o 24 meses”.

Nuzzo de Brown también está preocupado por la respuesta de Estados Unidos al brote actual.

“Estados Unidos siempre ha sido un líder de primer nivel en la organización de una respuesta internacional rápida y eficaz para contener los mortales brotes de ébola”, afirmó. “Esta vez Estados Unidos ha pasado gran parte del tiempo al margen”.