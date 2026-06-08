Experimento social sin experimentalismo

En 2009, Ruben Östlund fue entrevistado sobre su próxima película “Play”. Se le cuestionó acerca de su nueva “actitud” de revelar detalles sobre la trama de la película antes del estreno, y explicó que la forma de ver películas ha cambiado.

Al reflexionar sobre los años transcurridos desde que Östlund formuló su teoría sobre la observación, ha resultado ser precisa y generalizada. La forma en que las personas ven las crisis actuales podría interpretarse como un reflejo de lo que ya se está viviendo en el siglo XXI.

La trama ya ha sido escrita por politólogos e historiadores. La idea de que la historia había llegado a su fin estaba siendo reconsiderada. Los modelos angloamericanos y europeos de democracia liberal más el capitalismo serán desafiados por modelos alternativos. También es evidente que la influencia de Europa y el papel de EE.UU. como superpotencia única inevitablente se reducirán. Lo que nadie sabe es cómo se desarrollarán realmente estos eventos y cómo se verán cuando un imperio contemporáneo, que ha sido la base de nuestra experiencia vivida, comience a desmoronarse.

Este surgimiento de la historia también implica un sentimiento de pérdida. La idea del fin de la historia se asocia con la incapacidad de experimentar con futuros alternativos. El retorno de la historia no ha restablecido esta capacidad, ya que los futuros actuales se articulan por oligarcas tecnológicos o estados autoritarios. El futuro está de vuelta, pero no completamente accesible.

Estos sentimientos de fascinación, temor y pérdida son compartidos por muchos, lo que sugiere un estado cultural generalizado en Europa y Norteamérica, donde los espectadores siguen la trama actual pero no pueden creer lo que ven.

La preocupación sobre la pérdida de la capacidad colectiva para construir y probar futuros alternativos se extiende a diferentes campos. La caída de la experimentalismo también se ha observado en el arte y la literatura, donde la institución del arte invita a artistas radicales pero rara vez se llevan a cabo experimentos reales.

La tesis sobre un retraso civilizatorio sería más difícil de seguir si no hubiera sido previamente anunciado. Los libros recientes han repetido argumentos sobre la crítica a las instituciones.

Otras investigaciones, como la que se produjo en Finlandia sobre la renta básica, también han enfrentado obstáculos en su ejecución y análisis. La respuesta a estos experimentos y el auge de la “neoliberalismo neurológico” plantean nuevos desafíos en la forma en que se experimenta y se analiza la sociedad.

La experimentación digital muestra una paradoja de la incapacidad para realizar experimentos sociales significativos junto con una explosión de pequeños experimentos inútiles en la era tecnológica.

En resumen, la investigación y la experimentación continua en diferentes campos han llevado a un cambio de enfoque de la aventura hacia la rutina en la sociedad moderna, con desafíos y oportunidades para repensar la relación entre tecnología, experimentación y valores fundamentales.