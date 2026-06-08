Un terremoto de magnitud 7,8 en Filipinas mata al menos a 32 personas, desencadena un tsunami

Un terremoto de magnitud 7.8 sacudió el sur de Filipinas el lunes, matando al menos a 32 personas, hiriendo a más de 200, principalmente en edificios dañados y provocando un tsunami de 1 metro (3 pies) en las costas cercanas.

Algunos edificios se derrumbaron y la infraestructura clave sufrió daños por el terremoto en la ciudad de General Santos, y se reportaron daños por tsunami en al menos una aldea costera. Olas más pequeñas se midieron en Indonesia y Palau, y hasta en el sur de Japón.

El terremoto también desencadenó un deslizamiento de tierra en la provincia de Sarangani en el sur de Filipinas que mató a 13 aldeanos. Rene Punzalan, un funcionario de mitigación de desastres para la provincia, dijo a la red de radio DZBB que el deslizamiento afectó viviendas en la montañosa ciudad de Glan. Cuatro aldeanos más murieron en Sarangani por razones aún poco claras, afirmó.

“Es un terremoto importante”, dijo Teresito Bacolcol, director del Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología, advirtiendo a la gente que busque consejo antes de regresar a edificios y casas dañados que podrían colapsar debido a las réplicas.

“Nuestro vehículo se sacudió de repente y pensé que teníamos una llanta pinchada”, dijo Rod Sosmeña, director regional de la Oficina de Defensa Civil, a The Associated Press desde la fuertemente afectada ciudad portuaria de General Santos, donde se encontraba viajando cuando ocurrió el terremoto a las 7:37 a. m.

“La sacudida fue muy fuerte y la gente salió corriendo de las casas a las calles”, dijo Sosmeña.

Otro funcionario regional de respuesta a desastres, Ednar Dayanghirang, dijo a AP que apenas pudo mantenerse en pie y equilibrarse cuando el suelo tembló mientras salía de su casa en la ciudad portuaria sureña de Davao.

(El terremoto ha causado daños significativos en el sur de Filipinas, con graves consecuencias para las comunidades locales. La región está ahora en proceso de evaluación de daños y reconstrucción.)

Nota de contexto: El presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. ordenó la cancelación de clases y dirigió a las agencias de respuesta a desastres para trabajar inmediatamente en las provincias afectadas por el terremoto, afirmando que “el gobierno nacional está actuando y no dejaremos atrás a Mindanao”.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico dijo que la amenaza de un tsunami pasó en gran medida unas cinco horas después del terremoto. Los funcionarios filipinos también levantaron una alerta de tsunami a media tarde. Se informó que seis chabolas sobre pilotes resultaron dañadas en una aldea costera en Zamboanga del Sur debido al terremoto y a olas más altas, según autoridades.

Al menos 19 personas murieron, mayormente en edificios colapsados y deslizamientos de tierra, mientras que miles de aldeanos fueron desplazados, dijo el portavoz de la Oficina de Defensa Civil, Junie Castillo, sin ofrecer detalles específicos.

(Autores de AP Edna Tarigan en Yakarta, Indonesia, Eileen Ng en Kuala Lumpur, Malasia, y Mari Yamaguchi en Tokio contribuyeron a este informe).