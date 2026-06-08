Scooby Doo Serie de Accion en Vivo de Netflix Revela Primer Vistazo al Canino Detective, se Estrenará en 2027

Netflix ha presentado un primer vistazo a su próxima serie de acción en vivo “Scooby-Doo”.

En un clip publicado en redes sociales, el querido perro detective corre por el bosque cerca de un campamento de verano cuando se encuentra con Shaggy, quien se convertirá en su mejor amigo y compañero. Mira el clip a continuación.

La serie, oficialmente titulada “Scooby-Doo: Orígenes”, se está filmando actualmente en Atlanta y está programada para estrenarse en 2027.

Como se anunció anteriormente, el grupo Mystery Inc. estará formado por Maxwell Jenkins como Fred Jones, Tanner Hagen como Norville “Shaggy” Rogers, Abby Ryder Fortson como Velma Dinkley y Mckenna Grace como Daphne Blake. Netflix compartió otro primer vistazo de ellos en abril. Paul Walter Hauser también está programado para aparecer en la serie en un papel no revelado.

La sinopsis oficial describe el espectáculo como una reimaginación moderna del amado dibujo animado. “Durante su último verano en el campamento, los viejos amigos Shaggy (Hagen) y Daphne (Grace) se ven envueltos en un misterio inquietante que rodea a un solitario cachorro de Gran Danés perdido que puede haber sido testigo de un asesinato sobrenatural,” dice la sinopsis. “Junto con la realista y científica habitante del pueblo, Velma (Fortson), y el extraño, pero siempre apuesto chico nuevo, Freddy (Jenkins), se embarcan en resolver el caso que los arrastra a cada uno en una pesadilla espeluznante que amenaza con exponer todos sus secretos.”

Josh Appelbaum y Scott Rosenberg se desempeñan como escritores y showrunners y también serán productores ejecutivos junto con Andrés Nemec, Jeff Pinkner y Adrienne Erickson bajo su sello Midnight Radio. Greg Berlanti, Sarah Schechter y Leigh London Redman serán productores ejecutivos a través de Berlanti Productions. Toby Haynes será productor ejecutivo y dirigirá el primer episodio. Warner Bros. Television producirá. Berlanti Productions actualmente está bajo un acuerdo general en WBTV.