Argentina avanza hacia la victoria previa al Mundial sobre Honduras

Argentina logró una fácil victoria por 2-0 contra una deslucida Honduras en el penúltimo partido de preparación para la Copa Mundial de los actuales campeones en Texas el sábado.

Lautaro Martínez y Giuliano Simeone marcaron los goles en un partido dominado por el AlbicelesteEn College Station.

Lionel Messi estuvo en el banquillo, pero no fue utilizado por el entrenador Lionel Scaloni mientras cuida a la superestrella para que vuelva a estar en forma para los partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo después de que sufriera una lesión en el tendón de la corva el 24 de mayo.

Un juego letárgico cobró vida en el minuto 37 cuando NicolÃ¡s Tagliafico recibió una falta en el área penal de Cristopher Meléndez y el delantero del Inter de Milán Martínez anotó el penalti raso a su izquierda para poner el 1-0 en el minuto 37.

El animado Martínez fue el creador cuando Argentina duplicó su ventaja en el minuto 54 cuando su inteligente tacón preparó a Simeone del Atlético de Madrid para batir al portero hondureño Edrick Menjivar.

En otros momentos destacados, Giovani Lo Celso pegó en el travesaño con un soberbio disparo rizado desde fuera del área en el primer tiempo y el intento de Tomás Aranda en el segundo tiempo fue bien detenido por el portero de Honduras.

Honduras apenas cruzó la línea media en la segunda mitad mientras Argentina extendía su dominio.

Scaloni dijo que a pesar de jugar con algunos de los miembros más jóvenes de su equipo, su equipo demostró que tiene una identidad sólida a medida que se acerca la defensa de su corona.

“Tal vez se podría haber hecho mejor, pero en cuanto a la seña de identidad del equipo, su identidad, creo que se mantiene intacta, y eso es lo más importante. Eso es lo que buscamos, al final, no romper esa identidad”, afirmó.

Argentina se enfrentará a Islandia en su último partido amistoso en Auburn, Alabama, el martes antes de que los tres veces ganadores comiencen sus partidos de grupo de la Copa del Mundo contra Argelia el 16 de junio en Kansas City.

Scaloni ha indicado que Messi podría jugar un pequeño papel en uno de los amistosos, por lo que es probable que aparezca contra Islandia.

A

A

El central Balerdi fuera del Mundial

El defensa central de Argentina y Marsella, Leonardo Balerdi, ha sido descartado del Mundial por una lesión en la pantorrilla, anunciaron los campeones del mundo.

El jugador de 27 años sufrió una lesión muscular en la pierna derecha y se perderá el Mundial, anunció en sus redes sociales la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), deseándole una pronta recuperación.

Balerdi, que esperaba jugar su primera Copa del Mundo, publicó el viernes en las redes sociales una foto de él mismo entrenando con el equipo en Kansas City.

Argentina aún no ha nombrado un reemplazo.

A

– TIMES/AFP