Las hijas de David Foster dicen que él las crió sabiendo que no había una ‘olla de oro al final del arco iris’

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Las hijas de David Foster, Erin y Sara, supieron desde pequeñas que no había una “olla de oro al final del arco iris” esperándolas.

Durante una entrevista con Fox News Digital en la gran inauguración de Favourite Daughter Nashville, las hijas Foster compartieron las lecciones de vida más valiosas que aprendieron de su famoso padre.

“Yo diría que no nos criaron pensando que había una gran olla de oro al final del arco iris. Nos criaron sabiendo: descubre lo que amas, descubre en qué eres bueno y hazlo para cuidar de ti mismo”, dijo Erin.

Sara agregó: “Bueno, él me enseñó que escribir no es algo que sucede cuando estás inspirado en medio de la noche durante una tormenta o una ruptura. Es algo que haces un martes a las 9 am porque tienes una fecha límite. Así que no esperas a estar inspirado”.

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Erin y Sara son hijas del reconocido productor musical David Foster y la ex modelo Rebecca Dyer. David es padre de seis hijos: sus hijas Allison, Amy, Erin, Sara, Jordan y su hijo Rennie.

“Yo diría que no nacimos pensando que había una gran olla de oro al final del arco iris”. – Erin Foster

El dúo de hermanas lanzó Favorite Daughter, una marca de moda, en 2020. La compañía abrió recientemente una boutique en el vecindario 12 South de Nashville en Ashwood 12 South.

Hablando con Fox News Digital en la gran inauguración, David compartió que ha sido un viaje increíble como padre ver a sus hijas seguir sus sueños.

“Es fantástico, ya sabes, como la mayoría de los padres, lo que quieren decir es: ‘Un día mis hijos dejarán de estar en nómina’. Bueno, mis hijos han estado fuera de la nómina durante tanto tiempo y lo están haciendo de maravilla, y no me necesitan, y es muy divertido verlo como padre, y estoy muy orgulloso de ellos”, dijo David.

Aunque Erin y Sara viven en Los Ángeles, sabían que Nashville sería la mejor ubicación para su tienda.

“Dios mío, ¿por dónde empezamos? Bueno, mi esposo y yo tenemos una segunda familia aquí, así que realmente estoy tratando de detectarlos a todos porque él viene aquí todo el tiempo solo”, dijo Sara.

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“Pero Nashville es como una ciudad bulliciosa: Nashville es una ciudad bulliciosa y hay muchas grandes marcas que vienen aquí. Paso mucho tiempo aquí y es un mercado realmente bueno para nosotros”.

Erin agregó: “Yo diría que cuando miras los mercados que de alguna manera influyen en la cultura, la música y las artes creativas, es Nashville. Todo el mundo quiere estar en Nashville. Necesitamos luchar por este lugar. Este es un mercado en el que todo el mundo quiere estar”.

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Erin compartió que ahora que tienen una tienda en Nashville, mudarse a Music City no está descartado.

“Sí, puede ser un destino. Definitivamente, ahora que tenemos una tienda aquí, queremos poder pasar tiempo aquí. El negocio de mi esposo está aquí, por lo que él está aquí todo el tiempo, así que sería bueno para los dos”, dijo Erin.

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