La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, anunció el martes que 770 copa del mundo Los boletos se entregarán a los residentes de Nueva Jersey.

Se dirigirán a ciertos grupos, incluidas las familias de los miembros de la Guardia Nacional actualmente desplegados en el extranjero, la Fundación Make-A-Wish, trabajadores de atención médica de primera línea y pacientes de hospitales pediátricos, entre otros.

El Centro Médico de la Universidad de Hackensack dice que está donando 200 boletos, mientras que Uber está donando 500. El Comité Anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA de Nueva York y Nueva Jersey pudo conseguir 70 boletos a través de donaciones personales.

Recompensar a los niños por su “tremendo coraje”

El anuncio en Nueva Jersey se produjo despuésEl alcalde Zohran Mamdani consiguió 1.000 entradas de 50 dólares para los residentes de la ciudad de Nueva York.

“Estos niños y muchos como ellos han demostrado un valor tremendo, más de lo que la mayoría de nosotros alguna vez seremos llamados a encontrar”, dijo Sherrill. “Lo que podemos hacer es brindarles a ellos y a sus familias un día de alegría para recordarles que no están solos y que los respaldamos”.

La leyenda del fútbol Tony Meola también estuvo en el anuncio el martes.

“Crecer, respirar, sentir este deporte todos los días, pensar que el mundo descenderá sobre East Rutherford, Nueva Jersey, el 19 de julio, es simplemente un momento que me pellizca”, dijo.

Un destinatario dijo que conseguir una entrada era un sueño hecho realidad. Pudo elegir a qué partido quería ir y eligió el primero en el MetLife Stadium, Brasil vs. Marruecos el sábado.

“Cuando dijeron que podían hacer eso posible, me emocioné. Estaba muy entusiasmado”, dijo.

“Amo mucho el deporte”

También recibió una multa MJ Sular de Belleville, un niño de 8 años que ha estado luchando contra un linfoma no Hodgkin.

“Estoy muy emocionado. He estado esperando ir a un juego durante mucho tiempo. He estado esperando desde el inicio de mi tratamiento”, dijo Sular.

Sular se encuentra en la mitad de su tratamiento en el Centro Médico de la Universidad de Hackensack, que está donando boletos a pacientes con cáncer, incluido Danny Chuta, de 12 años, que tiene leucemia.

“Fue realmente difícil. Confié en Dios, ¿sabes?”, dijo Chuta.

Tiene una entrada para el partido del sábado y dijo que apoyará a Brasil.

“Juego como mediocampista. Amo mucho este deporte. Apoyo a los equipos, ¿sabes?”, dijo Chuta.

Copa Mundial de la FIFA 2026 partidos están programados para comenzar el jueves.