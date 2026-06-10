ICE niega tener una base de datos de manifestantes. Pero una carta al Congreso arroja más luz

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En enero pasado, cuando los agentes federales de inmigración comenzaron una ofensiva migratoria en Portland, Maine, la terapeuta ocupacional pediátrica Xenia Pantos conducía el auto de su cónyuge para ir al trabajo cuando vieron agentes federales enmascarados y vehículos con vidrios polarizados estacionados en la calle. Preocupado por los miembros de la comunidad inmigrante, Pantos se detuvo unos minutos para observar.

Pantos le dijo a NPR que se mantuvieron al menos a 10 pies de distancia de los agentes y no interactuaron con ellos, pero notaron que un agente tomaba fotografías de la matrícula de otro observador.

Horas más tarde, la esposa de Pantos, Carly Williams, consultora sin fines de lucro, dijo que recibió una llamada de un número bloqueado. Una profunda voz masculina al otro lado de la línea preguntó por su nombre y se identificó como llamando desde el Departamento de Seguridad Nacional.

Williams dijo que la persona que llamó preguntó si alguien más conducía su vehículo. Cuando Williams mencionó que su cónyuge a veces lo hacía, la persona que llamó le preguntó a Williams si sabía que su cónyuge se había detenido en un incidente esa mañana.

“Lo que básicamente dijo fue: ‘Deberías hacerle saber que no vuelva a hacer eso porque las personas que hacen ese tipo de cosas están siendo agregadas a una lista de vigilancia de terroristas nacionales'”, recordó Williams en una entrevista con NPR. (Mientras la persona que llama se refiere a Pantos como “ella” y “ella”, Pantos usa los pronombres ellos/ellos).

“Recibir esa llamada fue bastante aterrador, como puedes imaginar”, dijo Williams.

El DHS se negó a comentar sobre el relato de la pareja cuando NPR le preguntó.

Durante meses, los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional han negado repetidamente tener una base de datos que rastrea a los ciudadanos estadounidenses que protestan o una base de datos de “terroristas nacionales”, aun cuando anécdotas como lo que les sucedió a Pantos y Williams sugieren que los agentes federales están recopilando información de los observadores de alguna manera.

En una carta no publicada previamente enviada a los miembros del Congreso en abril, el recientemente fallecido director interino de ICE, Todd Lyons, reconoció que la agencia se da amplia libertad para recopilar información sobre personas sospechosas de posibles violaciones de la ley, incluida la interferencia con las operaciones de ICE o asuntos de seguridad de los oficiales, y mantiene registros de personas que nunca fueron arrestadas.

En la carta, Lyons negó que ICE mantenga una base de datos de manifestantes o que el DHS mantenga una “base de datos independiente” de personas que fueron encontradas pero no arrestadas ni detenidas. Pero dijo que en las protestas que involucraron presunta conducta criminal, ICE ha recopilado “información para identificar a personas que razonablemente se cree que están involucradas o apoyan directamente posibles violaciones de la ley federal y para abordar las preocupaciones de seguridad de los oficiales y de las instalaciones”. La carta decía que ICE recopila “información biográfica y biométrica esencial y detalles situacionales”.

Lyons escribió: “Si las personas que interactúan con los agentes de ICE no son arrestadas o detenidas, cualquier información recopilada durante esos encuentros se mantiene de acuerdo con la ley aplicable y las políticas del DHS y el ICE y se trata como un registro oficial del gobierno”.

NPR es la primera organización de noticias en revisar la carta, fechada el 21 de abril.

Fue enviado en respuesta al representante Maxwell Frost (demócrata por Florida) y otros 11 miembros demócratas del Congreso que escribieron al DHS en febrero preguntando qué datos recopila el departamento sobre los manifestantes.

Los expertos en libertades civiles dijeron a NPR que la carta de Lyons parece ser el reconocimiento oficial más claro hasta el momento por parte de los funcionarios federales de inmigración de que pueden estar recopilando y preservando rutinariamente información sobre manifestantes y observadores que no son arrestados.

“Esta carta es evidencia del hecho de que ICE está recopilando y manteniendo conscientemente registros oficiales del gobierno sobre cualquier manifestante u observador legal que sus agentes afirman que potencialmente interfiere con ellos o amenaza la seguridad de los agentes”, dijo JoAnna Suriani, abogada de la organización legal y de defensa sin fines de lucro Protect Democracy.

Suriani representa a Pantos, Williams y otros observadores en Maine en una demanda federal que alega que agentes federales violaron sus derechos de la Primera Enmienda y trataron de intimidarlos grabando sus rostros y matrículas y amenazándolos con agregarlos a una base de datos de terrorismo interno.

“Cualquiera que haya visto los videos de las interacciones de nuestros clientes con los agentes de ICE puede ver que no están impidiendo nada y no representan una amenaza para nadie, entonces, ¿por qué se recopiló su información?” Dijo Suriani.

Manifestantes fotografiados, filmados y amenazados con cargos

Desde que comenzó la represión migratoria de la administración Trump el año pasado, los manifestantes pacíficos y los observadores que grababan las operaciones federales de inmigración en sus teléfonos celulares han sido amenazados con cargos penales por impedir o interferir con las operaciones policiales. Sin embargo, muchos casos en los que se presentaron cargos contra activistas han sido desestimados o han dado lugar a absoluciones. Los funcionarios del DHS también han afirmado anteriormente que grabar a agentes federales y publicar los videos equivale a “doxxing” y es una amenaza a su seguridad.

Observadores en varios estados, incluidos Minnesota y Tennessee, se quejaron de que los agentes fotografiaron sus rostros y matrículas y luego determinaron sus identidades y dónde vivían. Los agentes federales tienen acceso a un conjunto de herramientas de vigilancia, incluida la tecnología de reconocimiento facial, y pueden acceder a los registros de registro de vehículos utilizando la matrícula de un automóvil.

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Varios observadores también han dicho que su estatus de Entrada Global fue revocado después de interactuar con funcionarios federales de inmigración. El programa está dirigido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., otra agencia del DHS, y permite un procesamiento acelerado para viajeros preaprobados y de bajo riesgo.

En enero, un funcionario del DHS envió un memorando a algunos agentes federales de inmigración asignados temporalmente a Minneapolis instruyéndoles a recopilar información personal sobre manifestantes y agitadores, incluidas matrículas, identificaciones e imágenes, según un informe de CNN.

Frost le dijo a NPR que le preocupaba que las fuerzas del orden rastrearan a los manifestantes desde que formó parte del movimiento Black Lives Matter y se enteró de que la policía estaba recopilando información sobre él y otros manifestantes.

Dijo que si bien puede ser típico que las autoridades realicen investigaciones y determinen si alguien violó la ley y luego sigan adelante, es preocupante que la información sobre las personas que están ejerciendo sus derechos esté en manos de un gran departamento federal.

“Esa es la preocupación: tenemos una agencia encargada de controlar la inmigración y que tiene una base de datos… relacionada con los estadounidenses que ejercen la Primera Enmienda, lo cual está mal”, dijo Frost a NPR.

Carta de ICE ofrece matices tras desmentido generalizado

En una audiencia en el Congreso en febrero, Lyons negó que su agencia estuviera vigilando a ciudadanos estadounidenses y dijo: “No existe una base de datos para los manifestantes”.

El DHS ha proporcionado repetidamente una declaración a los medios que dice: “NO existe una base de datos de ‘terroristas nacionales’ administrada por el DHS. Por supuesto, monitoreamos e investigamos y remitimos todas las amenazas, agresiones y obstrucciones de nuestros agentes a las autoridades correspondientes. Obstruir y agredir a las autoridades es un delito grave y un delito federal. Nuestros métodos de aplicación de la ley siguen la constitución de los EE. UU.”

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Un portavoz del departamento proporcionó esa declaración en respuesta a la investigación de NPR preguntando si la carta de los Lyon todavía reflejaba la política actual, y nuevamente en respuesta a una solicitud de comentarios sobre el relato de Pantos y Williams.

En una audiencia en el Congreso la semana pasada, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dijo que su departamento había utilizado tecnología de reconocimiento facial en personas reunidas afuera de Delaney Hall, un centro de detención de inmigrantes en Nueva Jersey que ha sido escenario de protestas recientes que han llevado a intensos enfrentamientos entre algunos individuos y agentes federales. Decenas de personas han sido arrestadas en relación con las manifestaciones, incluidas algunas acusadas de agredir a agentes federales.

“Tengo tolerancia cero”, dijo Mullin en la audiencia. “Si agredes verbalmente a nuestros agentes, persigues nuestros vehículos, atacas nuestra propiedad, atacas a uno de nuestros agentes, te encontraremos y te arrestaremos”.

La carta de Lyons de abril comenzaba diciendo: “El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) no mantiene ningún tipo de base de datos de ciudadanos estadounidenses que protestan contra las actividades de ICE”. También afirmó que “las políticas y prácticas del DHS están diseñadas para respetar las protestas legales y las actividades protegidas constitucionalmente”.

La carta continuaba: “Cuando los individuos deciden ir más allá del discurso protegido y cometer delitos contra el personal y la propiedad federales o amenazar, impedir, agredir o interferir con operaciones legales, ICE se mantiene firme en el ejercicio de su autoridad para investigar y procesar a los infractores”.

Si bien la carta sugería que la información personal solo se recopila si existe una posible actividad ilegal, Scarlet Kim, abogada senior de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, dijo que la administración Trump ha sentado un precedente al caracterizar las actividades legales de la Primera Enmienda como posibles delitos.

“Sabemos que funcionarios de muy alto nivel dentro del DHS y el propio Lyons han equiparado explícitamente actividades protegidas por la Primera Enmienda, como grabar videos, recopilar información sobre agentes federales y compartir esa información públicamente, como actos esencialmente criminales potenciales que amenazan la seguridad de los oficiales”, dijo Kim, quien representa a los observadores en Memphis y Minneapolis en demandas federales contra agencias involucradas en la aplicación de la ley de inmigración.

“Así que su propia definición de lo que potencialmente viola la ley y podría desencadenar vigilancia contra un individuo incluye actividades que están estrictamente protegidas por la Primera Enmienda”, dijo Kim.

Si bien Lyons escribe: “El DHS no está creando ni manteniendo una base de datos independiente para las personas encontradas que no han sido arrestadas o detenidas”, Kim dijo que la carta “sugiere fuertemente” que incluso si el DHS no tiene una base de datos independiente de ciudadanos estadounidenses involucrados en actividades protegidas por la Primera Enmienda, es probable que los agentes federales estén recopilando y manteniendo esa información en los sistemas de datos existentes.

“No negó que, esencialmente, esa información no sería colocada en otras bases de datos existentes”, dijo Kim.

La carta de Frost y sus compañeros demócratas estaba dirigida al Secretario de Seguridad Nacional y se le preguntaba sobre las políticas del DHS, pero la respuesta vino sólo del ICE, que es sólo una agencia dentro del departamento, lo que plantea dudas sobre lo que podría estar sucediendo en otras partes del departamento.

La carta de los demócratas cuestionaba si el DHS mantiene o accede a información de listas o programas llamados “Bluekey, Grapevine, Hummingbird, Reaper, Sandcastle, Sienna, Slipstream y Sparta”, entre otros. Un artículo de enero del periodista independiente Ken Klippenstein informó que el DHS y el FBI tienen listas de vigilancia secretas con esos nombres en clave para rastrear a los manifestantes anti-ICE y pro-palestinos, así como a “Antifa”.

La carta de Lyons decía en respuesta: “ICE no mantiene, agrega ni accede a información de los programas mencionados en su carta”.

Frost le dijo a NPR que planea continuar presionando al departamento ya que tiene muchas más preguntas sobre cómo se utiliza la información que recopila ICE y cómo se comparte con otras partes del DHS.

El mes pasado, la organización FIRE, que aboga por la libertad de expresión, anunció que está demandando al DHS y al ICE por acceso a registros sobre si mantiene una base de datos de manifestantes.

Una pareja de Maine se quedó con preguntas sin respuesta

Pantos le dijo a NPR que no tenían idea de que agentes federales pudieran recopilar su información cuando tomaron la decisión de detenerse y observar pacíficamente esa mañana de enero, y que lo que habían hecho estaba protegido por la Primera Enmienda.

Pero después de la inesperada llamada telefónica que amenazaba con agregar a Pantos a una base de datos de terroristas nacionales, Pantos dijo que se sentían demasiado asustados para observar la actividad de ICE nuevamente. Estaban preocupados por la seguridad de su familia.

“Somos una pareja queer, lo que conlleva riesgos adicionales”, dijo Pantos. “Ha habido un aumento de ICE en Portland y me he sentido realmente abrumado e impotente”.

En marzo, dos meses después del incidente, la pareja se dirigió a la ciudad de Quebec en el coche de Pantos para celebrar su aniversario. Cuando intentaron volver a ingresar a Estados Unidos, un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza los llevó aparte para interrogarlos más y les quitó los teléfonos y las llaves durante aproximadamente una hora, dijeron.

Para su sorpresa, una de las primeras preguntas del oficial fue preguntarle a Williams si tenía la matrícula de su auto, a pesar de que viajaban en el auto de Pantos. Después de que Williams dijera que no lo tenía consigo, el oficial le pidió que describiera su automóvil y que recitara su número de placa si lo recordaba, según el relato de la pareja.

“Claramente estaba mirando la pantalla de una computadora”, dijo Williams, y agregó que el oficial “parecía estar verificando lo que estaba diciendo”.

La pareja le dijo a NPR que ese fue el momento en que se dieron cuenta de que sus datos debían haber sido retenidos en algún tipo de sistema federal después de que Pantos se detuviera a observar a los agentes federales en enero.

“Tengo que pensar, porque preguntó sobre el vehículo de Carly cuando estábamos en el mío, que hay algún tipo de alerta cuando revisas nuestros pasaportes que llama la atención sobre nosotros de una manera que no solía hacerlo antes de que todo esto sucediera”, dijo Pantos a NPR.

“Me siento realmente preocupado por lo que ha sucedido con mis datos y los de tantas otras personas”, dijo Pantos.