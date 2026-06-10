Ott firma una extensión de dos años como entrenador en jefe de los Springfield Thunderbirds | Blues de San Luis

El presidente de operaciones de hockey y gerente general de St. Louis Blues, Doug Armstrong, anunció hoy que el equipo firmó a Steve Ott con una extensión de contrato por dos años como entrenador en jefe de la filial AHL de los Blues, los Springfield Thunderbirds.

Ott, de 43 años, asumió como entrenador en jefe de Springfield el 19 de enero de 2026. En los últimos 34 partidos de la temporada regular del club, llevó al equipo a un récord de 18-14-2, consiguiendo un puesto como sexto sembrado en la División Atlántica para los playoffs de la Copa Calder de 2026.

Luego, Ott guió a los Thunderbirds a las Finales de División luego de una victoria en la serie de primera ronda sobre los Charlotte Checkers, terceros cabezas de serie, y una victoria histórica sobre los Providence Bruins, ganadores del Trofeo Macgregor Kilpatrick (los campeones de la temporada regular) en las Semifinales de División. La victoria de Springfield sobre Providence marcó la mayor sorpresa en la historia de AHL, ya que los dos equipos estuvieron separados por 38 puntos en la temporada regular.

Ott se unió originalmente al cuerpo técnico de los Blues el 25 de mayo de 2017, y pasó siete temporadas como entrenador asistente antes de ser ascendido a entrenador asociado antes de la temporada 2024-25. Durante su mandato, el nativo de Summerside, Isla del Príncipe Eduardo, ayudó a los Blues a compilar un récord de 350-244-74 en la temporada regular y hacer cinco apariciones en postemporada, incluida 2019, cuando jugó un papel fundamental para ayudar a la organización a capturar su primer campeonato de la Copa Stanley.

Como jugador, Ott desarrolló una carrera de 14 años en la NHL, incluidos 122 juegos de temporada regular y 21 juegos de postemporada con los Blues después de que el equipo lo adquiriera mediante un intercambio de los Buffalo Sabres el 28 de febrero de 2014.

En total, participó en 848 partidos de temporada regular como jugador, totalizando 288 puntos (109 goles, 179 asistencias) y 1.555 minutos de penalización.