4 cosas que debes saber sobre el nuevo ingrediente de protección solar aprobado por la FDA

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Por primera vez en casi tres décadas, la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó un nuevo filtro químico UV para su uso en protectores solares vendidos en los EE. UU. Y eso ha aplaudido a muchos dermatólogos.

“Esto es algo muy importante”, dice Dra. Heather Rogers, dermatóloga de Seattle y miembro de la Academia Estadounidense de Dermatología.

El nuevo ingrediente se llama bemotrizinol y tiene varias ventajas sobre los ingredientes químicos de protección solar disponibles anteriormente en los EE. UU., dice Rogers.

“Para nosotros, como dermatólogos y consumidores, realmente toca todo lo que estábamos esperando”, dice Rogers.

Esto es lo que necesita saber sobre este nuevo ingrediente y cómo podría conducir a mejores protectores solares vendidos en Estados Unidos.

1. Bloquea los rayos UVA y UVB

Rogers dice que, en general, conviene utilizar protectores solares de amplio espectro, lo que significa que protegen tanto contra los rayos UVA (las longitudes de onda más largas que causan envejecimiento prematuro y arrugas) como contra los rayos UVB, que provocan quemaduras solares. Ambos tipos de rayos ultravioleta pueden provocar cáncer de piel.

Ella dice que los protectores solares que se venden actualmente en los EE. UU. hacen un excelente trabajo protegiendo contra los rayos UVB, pero los filtros químicos UV disponibles en los protectores solares en los EE. UU. hasta ahora no son tan buenos para bloquear los rayos UVA.

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En general, los protectores solares químicos que se venden en Estados Unidos se basan en un ingrediente llamado avobenzona para bloquear los rayos UVA, dice Kelly Dobos, química cosmética que enseña en la Universidad de Cincinnati.

Pero la avobenzona por sí sola no es fotoestable, lo que significa que su protección puede comenzar a descomponerse rápidamente cuando se expone a la luz solar. Y a medida que la avobenzona se descompone, puede liberar moléculas que provocan irritación de la piel, dice Alexa Friedman, científica principal del Grupo de Trabajo Ambiental, una organización sin fines de lucro, o EWG.

Por el contrario, el bemotrizinol ofrece protección contra los rayos UVA y UVB por sí solo, y es fotoestable, por lo que se descompone más lentamente, lo que ofrece una mejor protección, dice Rogers.

“Entonces, si tardas un poco más de dos horas en volver a aplicarte el protector solar, quedará más protección”, dice Rogers. Sin embargo, ella dice que aún debes volver a aplicar protector solar cada dos horas.

2. Se utiliza desde hace mucho tiempo en otros países.

El bemotrizinol se ha utilizado ampliamente en los protectores solares europeos y asiáticos durante décadas. Pero la FDA tardó 20 años en aprobar su uso en este país.

Esto se debe a que en Estados Unidos los protectores solares están regulados como medicamentos de venta libre y no como cosméticos, como están clasificados en Europa. Eso significa que los ingredientes deben someterse a pruebas rigurosas de seguridad y eficacia antes de que puedan aprobarse para su uso en los EE. UU.

“Es realmente caro y lleva mucho tiempo”, afirma Dobos. La empresa europea DSM-Firmenich gastó al menos 18 millones de dólares durante más de dos décadas en su intento de obtener la aprobación de la FDA para el bemotrizinol.

3. Tiene un perfil de seguridad bien documentado.

Sin embargo, todas esas pruebas significan que el bemotrizinol tiene más datos de seguridad que lo respaldan que cualquier otro ingrediente químico de protección solar actualmente aprobado en los EE. UU., dice Friedman de EWG.

“Este ingrediente es interesante porque tenemos datos que respaldan su seguridad”, dice Friedman.

Friedman dice que las pruebas en animales demostraron que el bemotrizinol no genera preocupaciones como daños reproductivos, mientras que las pruebas clínicas en humanos encontraron que no irrita la piel, incluso después de su aplicación repetida a lo largo del tiempo, “que es, con suerte, la forma en que la gente usa los protectores solares”.

Y debido a que las moléculas de bemotrizinol son más grandes, la piel y el torrente sanguíneo no lo absorben fácilmente, dice.

Esto es importante, porque los estudios han demostrado que algunos de los otros filtros UV químicos de protección solar que se venden en los EE. UU. pueden absorberse en el torrente sanguíneo, lo que generó pedidos de más datos de seguridad y generó una reacción violenta contra los protectores solares en las redes sociales alimentada por información errónea. Rogers dice que esa tendencia es preocupante porque el cáncer de piel es la forma más común de cáncer.

“Sólo necesitamos tener protector solar que la gente use y en el que confíen”, dice Rogers. “Y este ingrediente permitirá que eso suceda. Y eso es muy emocionante”.

Y el bemotrizinol también se considera no irritante, afirma Friedman. Esta debería ser una buena noticia para las personas que en el pasado se han sentido desanimadas por los protectores solares químicos.

4. Podría dar lugar a protectores solares que te queden mejor

Hasta ahora, dice Rogers, el único ingrediente de protección solar disponible en los EE. UU. que ofrecía las ventajas antes mencionadas del bemotrizinol (fotoestable, no irritante, mínimamente absorbido por la piel y con una buena protección de amplio espectro contra los rayos UVA y UVB) era el óxido de zinc.

Tanto el óxido de zinc como el dióxido de titanio son filtros UV minerales. Tanto los protectores solares químicos como los minerales funcionan absorbiendo los rayos ultravioleta del sol. Los protectores solares minerales también reflejan algunos rayos ultravioleta. La mayor diferencia es que los protectores solares minerales se depositan en la superficie de la piel, mientras que los protectores solares químicos se absorben en la piel, dice Rogers.

La desventaja de los protectores solares minerales es que pueden dejar una apariencia blanca poco atractiva en la piel; piense en los socorristas con pasta blanca en la nariz. “Especialmente si eres una persona de color, el zinc te hará lucir pálido, blanco o ceniciento, lo que realmente dificulta su uso regular”, dice Rogers.

Bemotrizinol, por otro lado, es transparente en la piel y, debido a que protege contra los rayos UVA y UVB por sí solo, no es necesario mezclarlo con tantos otros filtros químicos y estabilizadores para lograr una protección de amplio espectro, agrega Dobos. Ella dice que eso debería conducir a formulaciones de protección solar más estéticamente agradables y menos grasosas en el futuro cercano.

“Creo que es una verdadera victoria para la salud pública”, afirma Dobos. “Si podemos hacer un protector solar que a los consumidores les guste usar y quieran usar y aplicar en las cantidades adecuadas, creo que eso será algo que realmente será una victoria para los consumidores”.

DSM-Firmenich tiene derechos exclusivos para comercializar bemotrizinol en EE.UU. durante 18 meses. Se venderá bajo la marca Parsol Shield. La compañía dice que los primeros productos de protección solar que contienen el ingrediente deberían comenzar a llegar a las tiendas estadounidenses alrededor de septiembre.