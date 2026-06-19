El ex manager de Avicii reinicia la demanda de asesinato de carácter contra la familia del difunto DJ.

Un tribunal de apelaciones sueco ha reinstaurado una demanda presentada contra el patrimonio de Avicii por el antiguo manager del difunto DJ, Arash “Ash” Pournouri, por su retrato en libros y en un documental como un “esclavista manipulador”.

La sentencia de la Corte de Apelaciones de Svea, fechada el 25 de mayo y obtenida por Billboard, dice que una jueza del Tribunal de Distrito de Estocolmo no realizó una evaluación adecuada antes de desechar las demandas de Pournouri contra los herederos de Avicii earlier este año. El tribunal de apelaciones envió el caso de vuelta al Tribunal de Distrito para una nueva audiencia.

Pournouri demandó al patrimonio del fallecido icono de la música dance en diciembre, alegando que violaron una cláusula de no difamación en el contrato de 2016 que puso fin a su relación de gestión de ocho años con Avicii. Afirmó que los herederos de Avicii lo sometieron a “asesinato de carácter” en el documental de Netflix de 2017 Avicii: True Stories, así como en dos biografías autorizadas publicadas después del suicidio del DJ en 2018.

Según Pournouri, estos proyectos sugirieron falsamente que él llevó a Avicii al suicidio al hacerlo trabajar en exceso y presionar a la estrella para que siguiera actuando a pesar de sus luchas de salud mental y física. Pournouri afirmó que lo contrario era cierto: “De hecho, Ash fue muy positivo respecto a la decisión de Tim de dejar de hacer giras y lo vio como un punto de inflexión muy necesario y bienvenido”, decía la demanda del manager.

En marzo, la jueza Linda Rantén desestimó la demanda de Pournouri después de determinar que no había cumplido con los requisitos técnicos para buscar un fallo declaratorio respecto a una violación del acuerdo de terminación de 2016. Pero en la apelación, el tribunal superior dijo que se requería un análisis más profundo antes de que se pudiera llegar a esa conclusión.

“El tribunal de distrito no tenía la base para – sin dar primero a los apelantes la oportunidad de aclarar su reclamo y sin haber aclarado la defensa de los demandados dentro del marco de un juicio – adoptar una posición sobre la admisibilidad de la acción declarativa”, decía la sentencia de apelación.

En una declaración a Billboard el jueves (18 de junio), Pournouri dijo: “Mi reclamación fue caracterizada públicamente como infundada y el caso como perdido. La Corte de Apelaciones de Svea ha determinado que el despido fue un error procesal y lo anuló. La decisión es final y no se puede apelar”.

Un representante del patrimonio de Avicii se negó a hacer comentarios el jueves. En una declaración previa cuando se desestimó inicialmente el caso, el padre de Avicii, Klas Bergling, dijo: “Solo quiero decir lo triste que es ver el nombre de Tim usado en este contexto”.

“Este proceso ha generado fuertes emociones y mucha incomodidad para mí y para la madre de Tim, Anki”, añadió Klas en ese momento. “Al mismo tiempo, no podemos entender a Arash. Lo hemos dicho varias veces desde 2018, también en público: ni yo ni la madre de Tim hemos culpado a Arash por el suicidio de Tim”.

Por separado de la demanda contra el patrimonio de Avicii, Pournouri también demandó al director de True Stories, Levan Tsikurishvili, por difamación el año pasado. Esa demanda fue desestimada debido a pruebas insuficientes a principios de este mes, según el periódico sueco Expressen.