La Corte Suprema dictamina que el gobierno no puede restringir los derechos de armas para el uso ocasional de drogas

WASHINGTON – La Corte Suprema prohibió el jueves al gobierno restringir los derechos de posesión de armas de los consumidores ocasionales de drogas en un caso que involucra a un hombre de Texas que ocasionalmente consumía marihuana.

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En una votación de 9 a 0, el tribunal concluyó que la invocación de la ley por parte del gobierno contradecía la Segunda Enmienda de la Constitución cuando se utilizó contra Ali Danial Hemani.

La ley tipifica como delito que cualquier persona que sea “un usuario ilegal o adicto a cualquier sustancia controlada” posea un arma de fuego. Es el mismo estatuto por el que Hunter Biden, hijo del expresidente Joe Biden, fue condenado en junio de 2024 antes de que su padre lo perdonara. Los procesados ​​en virtud de la ley pueden enfrentar hasta 15 años de prisión y una prohibición permanente de poseer armas de fuego.

Los fiscales federales presentaron cargos contra Hemani después de que el FBI encontrara una pistola durante un registro de su casa en 2022. El fallo redactado por el juez Neil Gorsuch no invalida la ley en todos los ámbitos, pero dificulta que los fiscales la invoquen, especialmente en lo que se refiere a los consumidores ocasionales de drogas.

Gorsuch escribió que el fallo es “estricto” y no aborda cuestiones más amplias planteadas sobre la prohibición a los drogadictos de poseer armas de fuego.

El tribunal rechazó la afirmación del gobierno federal de que cualquiera que consuma marihuana es un peligro para los demás, todo ello basado en la propia evaluación del gobierno, añadió.

“Sabemos que las drogas y las armas a veces pueden formar una mezcla peligrosa”, escribió Gorsuch.

Pero la dependencia del gobierno de leyes históricas que desarmaron a los “borrachos habituales” no da en el blanco, añadió.

Un problema adicional en el caso es que millones de estadounidenses consumen regularmente marihuana, que está disponible legalmente en muchos estados aun cuando sigue criminalizada según la ley federal.

La mayoría conservadora de 6 a 3 de la Corte Suprema a menudo respalda el derecho a portar armas. En un importante caso de 2022 que amplió el derecho a portar armas fuera del hogar, el tribunal estableció una nueva prueba para analizar las restricciones de armas de larga data, lo que desató una ola de nuevos litigios en tribunales inferiores.

“El tribunal ha enviado un fuerte mensaje de que el gobierno no puede criminalizar la conducta de un gran número de personas haciendo suposiciones categóricas e infundadas sobre si son peligrosas”, dijo en un comunicado Cecillia Wang, directora legal de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, que representa a Hemani.

En casos futuros, los fiscales tendrían que demostrar algo más que solo el uso de drogas y, en cambio, proporcionar evidencia de que un acusado es un peligro para el público como resultado del consumo de tales sustancias ilegales, dijo William Sack, abogado de la Fundación de la Segunda Enmienda, un grupo de derechos de armas.

El Departamento de Justicia no respondió a una solicitud de comentarios.

Si bien los defensores del derecho a portar armas acogieron con agrado el fallo, quienes apoyan restricciones amplias a las armas de fuego enfatizaron su naturaleza limitada.

“La opinión de hoy continúa permitiendo al gobierno promulgar y hacer cumplir prohibiciones categóricas razonables sobre la posesión de armas de fuego”, dijo en un comunicado Leigh Rome, abogada del Giffords Law Center.

Hemani impugnó con éxito su acusación tanto en un tribunal de distrito con sede en Texas como en el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos con sede en Nueva Orleans.

Los fiscales habían sugerido que Hemani, con doble ciudadanía estadounidense y paquistaní, tenía vínculos con grupos iraníes hostiles a Estados Unidos, pero no ha enfrentado cargos específicos en ese frente.

Los agentes del FBI encontraron una pistola, marihuana y cocaína cuando registraron su casa.

La administración Trump defendió la ley en los tribunales, para disgusto de los defensores del derecho a portar armas. Algunos están frustrados porque la administración, que alardea de su apoyo a la Segunda Enmienda, no siempre ha respaldado esa retórica en los tribunales.

En otro caso de armas ante el tribunal, los jueces están considerando la legalidad de una ley de Hawaii que impide a las personas portar armas de fuego en ciertas propiedades privadas sin permiso.