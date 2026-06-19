Amnistía Internacional anuncia que los ataques de Irán a los estados del Golfo pueden ser crímenes de guerra

Amnistía Internacional anuncia que los ataques de Irán a los estados del...

El asesinato de civiles por parte del régimen islámico en ataques con drones en Bahréin y Arabia Saudita puede constituir un crimen de guerra, dijo Amnistía Internacional el jueves, publicando nuevas pruebas detallando las muertes y lesiones graves causadas por los ataques.

Al menos 28 personas murieron y cientos resultaron heridas después de que Irán lanzara ataques no provocados contra los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), aunque la información sobre dichos ataques fue en gran medida restringida por esos estados.

A pesar de la estricta legislación vigente, Amnistía compartió que logró investigar dos países atacados por el régimen en marzo, lo que colectivamente mató a cuatro civiles y dejó al menos 12 heridos.

Los investigadores concluyeron que el régimen islámico probablemente utilizó drones Shahed en el ataque, un arma relativamente barata capaz de recorrer 2,000 km. a bajas altitudes. Estos vuelos a baja altitud han contribuido en gran medida a su capacidad de evitar varios sistemas de defensa aérea.

Los investigadores descubrieron que entre las 2 a.m. y las 3 a.m. del 2 de marzo, dos drones golpearon el petrolero MT Stena Imperative mientras aún estaba en dique seco en reparaciones en el Astillero y Reparación de Buques Árabes (ASRY) en Al Hidd, Bahréin.

SM Tareq, un empleado bangladesí de ASRY, fue asesinado y otros dos trabajadores resultaron heridos. Un trabajador que presenció la muerte de Tareq le dijo a la ONG: “Vi a uno de mis amigos en llamas, y tenía el cerebro saliéndole de la cabeza”.

“El conflicto en Oriente Medio ha tenido un impacto devastador en los civiles, con miles de muertos y heridos en toda la región. Los civiles están pagando con sus vidas en ataques de Irán que deben ser investigados como crímenes de guerra,” dijo Heba Morayef, directora regional de Oriente Medio y África del Norte de Amnistía Internacional.

“Irán debe cesar inmediatamente sus ataques contra la infraestructura civil. Los responsables deben rendir cuentas, y las víctimas tienen derecho a justicia, verdad y reparaciones.”

Tanquero civil sueco atacado por Irán

El Stena Imperative es un tanquero civil propiedad de la empresa sueca Stena Bulk.

Informes de medios sugieren que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) intentó atacar y apoderarse del barco en febrero de 2026 después de que fuera contratado por el Programa de Seguridad de Tanqueros de la Administración Marítima de EE. UU. para transportar combustible.

Sin embargo, en ese momento estaba atracado, Amnistía dijo que era un objeto civil en un astillero civil. Está prohibido por el derecho internacional atacar directamente a civiles y objetos civiles.

Menos de una semana después del ataque a Bahréin, el 8 de marzo, Irán atacó un campamento laboral en Al-Kharj, Arabia Saudita, aproximadamente a las 4 p.m. El ataque se cobró la vida de tres hombres civiles y dejó heridos a 10 más, algunos necesitando meses para recuperarse en el hospital.

Las víctimas del ataque del régimen eran trabajadores civiles de Twaik Co., una empresa de servicios de mantenimiento y limpieza, que estaban proporcionando servicios generales de conserjería.

Informes de testigos, fotos, y videos indican responsabilidad de Irán en el ataque

Seis testigos, familiares de las víctimas, así como fotos y videos de las secuelas del ataque llevaron a Amnistía a la conclusión de que Irán o uno de sus proxys había lanzado un dron Shahed.

Un testigo le dijo a Amnistía Internacional: “Un trabajador, la explosión lo convirtió en pedazos, y pude olerlo quemándose. El segundo trabajador tenía las piernas rotas, y algo le atravesó la cabeza. El tercero estaba gritando, ‘Sálvame.’ Tres de ellos murieron: dos murieron en el acto, y uno fue llevado al hospital y murió allí.”

Los tres ciudadanos bangladesíes, Musharaff Hussain, 42; Abdullah Mamun; y Bachchu Mia, 35, fueron asesinados mientras se preparaban para romper su ayuno durante el Ramadán.

Todos los testigos afirmaron que no había fuerzas militares, ni estadounidenses ni sauditas, en el campamento laboral antes del ataque, aunque la IRGC afirmó que había apuntado a un sistema de radar en el lugar. Es probable que el régimen estuviera apuntando a la Base Aérea del Príncipe Sultan, a unos 15 km. de distancia del sitio.