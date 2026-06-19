Copa del Mundo 2026: la historia de amor de Escocia en Boston, inolvidable

Pero la historia de amor aquí ha ido mucho más allá del béisbol: ha sido una gloriosa aceptación de dos culturas. Un punto subrayado por la noticia La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, ha declarado una solicitud de ciudad hermana con Glasgow.

Oportunamente, lo hizo en un pub escocés vistiendo una camiseta de fútbol escocés.

Que decenas de miles de aficionados al fútbol acudan en masa a una ciudad para asistir a un torneo importante no es nada nuevo, pero es la forma en que se celebra la juerga aquí lo que la distingue.

En el momento de redactar este informe, no se ha producido ningún arresto de un aficionado escocés ni en Boston ni en Providence, otro bastión cercano del ejército de tartán.

Las bases para esta fiesta en Boston se sentaron hace dos años en Baviera. En el último Campeonato de Europa, Marienplatz sintió que albergaba más escoceses que Motherwell.

Una vez más, los aficionados escoceses fueron elogiados por su comportamiento, generosidad y charlatanería.

Desgraciadamente, el fútbol hizo todo lo posible para arruinar la fiesta.

Ésa es quizás una diferencia clave en esta juerga, además del obvio aumento en la emoción de una Eurocopa a su primer Mundial en 28 años.

Nunca sabremos qué humor habría tenido el Ejército de Tartán si el primer partido contra Haití se hubiera convertido en un desastre. Aunque yo diría que no habría hecho mella.

El equipo en el campo ha puesto su granito de arena para mantener la fiesta en pleno apogeo y un punto contra Marruecos el viernes podría desencadenar una ola de celebración que inundará Boston esa noche como nunca antes se había visto.

La mejor manera de describirlo es que este ha sido el viaje de su vida para personas que todavía tienen 20 años. Los aficionados escoceses aprecian genuinamente haber esperado tanto tiempo para ver a su equipo en una Copa del Mundo, que pueden pasar otras tres décadas antes de que vuelva a suceder.

Y, incluso si así fuera, nada podría rivalizar con la semana que acaban de tener en Boston, independientemente de lo que le depare Miami.

Durante casi una semana, Escocia tuvo la ciudad para sí sola. Ahora se ha convertido en un tapiz de naciones que se instalan en uno de los lugares más cálidos y acogedores del río Charles que podrían haber esperado visitar.

Quién sabe, puede que vuelvan aquí si son uno de los mejores terceros clasificados.

¿Cuál será el legado del Tartan Army en Boston cuando los sporrans pronto se empaqueten y comiencen los registros en línea para los vuelos a Miami?

¿Su generosidad? ¿Su buen espíritu? ¿Su capacidad para alertar a algunos lugareños sobre el hecho de que la Copa del Mundo se está celebrando?

Quizás todo lo anterior. Simplemente no es una cena haggis.