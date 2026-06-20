Día 10 de la Copa del Mundo: Países Bajos se enfrentan a Suecia mientras la carrera de eliminación se calienta.

Día 10 de la Copa del Mundo 2026 presenta cuatro partidos más de la fase de grupos, destacado por un encuentro entre los Países Bajos y Suecia en Houston. Alemania se enfrenta a Costa de Marfil en Toronto, Ecuador juega contra Curazao en Kansas City, y Túnez se encuentra con Japón en Monterrey.

Lejos de la acción, Estados Unidos aseguró su lugar en la fase eliminatoria con una victoria sobre Australia, mientras que Brasil se acerca a la clasificación. Argelia ha presentado una queja a la FIFA por decisiones arbitrales en su derrota ante Argentina, y siguen surgiendo preguntas sobre el creciente costo de asistir a los partidos en Vancouver.

¿Cuál es el horario para el sábado? – Países Bajos vs Suecia en el Estadio Houston, Texas, en Estados Unidos a la 1pm EDT (18:00 GMT) – Alemania vs Costa de Marfil en el Estadio Toronto, Canadá a las 4pm (20:00 GMT) – Ecuador vs Curazao en el Estadio Kansas City, en Estados Unidos a las 8pm EDT (01:00 GMT del domingo) – Túnez vs Japón en el Estadio Monterrey en México a medianoche EDT (06:00 GMT del domingo)

¿Cuáles son las predicciones para Holanda vs Suecia? – Las supercomputadoras de Opta dan a los Países Bajos un 55.9 por ciento de posibilidades de victoria, en comparación con un 20.8 por ciento para Suecia, mientras que un empate se sitúa en un 23.3 por ciento.

¿Cuáles son las predicciones para Ecuador vs Curazao? – Ecuador es el favorito abrumador, ganando un 86.1 por ciento en las simulaciones de Opta.

¿Cuáles son las predicciones para Alemania vs Costa de Marfil? – Alemania es favorito, con un 44.4 por ciento de posibilidades de victoria.

¿Cuáles son las predicciones para Túnez vs Japón? – Japón es el favorito, con un 61.3 por ciento de posibilidades de victoria.

Otras noticias que dan forma a la Copa del Mundo incluyen el avance de los Estados Unidos a pesar de la ausencia de Pulisic y la queja de Argelia ante la FIFA por Lionel Messi. Además, se han destacado las preocupaciones sobre la asequibilidad de asistir a los partidos en Vancouver.