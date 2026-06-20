Argelia lleva la disputa sobre el arbitraje argentino a la FIFA – Shafaq News | Últimas noticias de última hora en Irak y el mundo.

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Shafaq News – Argel

Argelia presentó una queja formal ante la FIFA por las decisiones arbitrales en su derrota por 3-0 en la Copa Mundial ante Argentina, convertir el hat-trick de Lionel Messi en una disputa más amplia sobre dos incidentes que, según el equipo argelino, cambiaron el partido.

La queja se centra primero en un desafío de Messi a la capitana de Argelia, Aissa Mandi, en el minuto 32, luego de que el delantero argentino pisó la pantorrilla del defensor. El árbitro polaco Szymon Marciniak no mostró tarjeta, y el VAR no intervino.

Informó Reuters, citando una fuente con conocimiento directo del asunto, que Argelia envió la denuncia a la comisión de arbitraje de la FIFA después del partido del Grupo J en Kansas City.

En la denuncia también se incluyó un segundo incidente, según medios argelinos, involucrando a Alexis Mac Allister e Ibrahim Maza en el minuto 74, con Mac Allister supuestamente golpeando a Maza en la cara con el codo dentro del área penal, pero Marciniak no impuso penalti ni sanción disciplinaria.

Argelia cree que ambos incidentes podrían haber provocado tarjetas rojas para Argentina y permitir que el equipo norteafricano jugara parte del partido con ventaja numérica.

La FIFA no ha comentado públicamente sobre la denuncia.

El entrenador de Argelia, Vladimir Petkovic, ya había reconocido después del partido que los errores defensivos le dieron demasiada libertad a Messi, pero la queja de la federación desvió parte de la atención de los errores de Argelia al manejo del partido por parte del árbitro.

Argelia se enfrentará a Jordania en el Grupo J, mientras Argentina continúa su campaña ante Austria.

