Estrellas de los Knicks Jalen Brunson y Josh Hart enfrentan a Stephen A. Smith de ESPN, quien es abucheado fuera del teatro, durante la grabación de un podcast

Los festejos de los New York Knicks no han terminado todavía.

Justo un día después de que se estima que dos millones de personas inundaron las calles del Bajo Manhattan para echar un vistazo al desfile de confeti del equipo celebrando el primer título de la NBA de los Knicks en 53 años, las estrellas (y amigos desde hace mucho tiempo) Jalen Brunson y Josh Hart, junto con el coanfitrión Matt Hillman, grabaron una edición especial en vivo de su popular podcast “The Roommates Show” en el Infosys Theater en el Madison Square Garden.

Todos los ingresos del espectáculo con entradas agotadas, que se transmitió simultáneamente en ESPN, beneficiaron a la Fundación Garden of Dreams, la organización sin fines de lucro de MSG que apoya a niños necesitados. Y la multitud del viernes por la noche fue bastante ruidosa, por decir lo menos.

Brunson y Hart comenzaron trayendo el Trofeo Larry O’Brien al escenario entre aplausos estruendosos y cánticos de “M-V-P” para Brunson. La noche también vio a varios invitados especiales unirse al trío de podcasting, incluidos los compañeros de equipo de los Knicks, Karl-Anthony Towns y Miles “Deuce” McBride; la leyenda de los Knicks, Carmelo Anthony; y las esposas de los copresentadores: Ali Brunson, Shannon Hart y Samara Hillman. Todos fueron recibidos con fuertes aplausos en esta noche de Juneteenth.

Sin embargo, Stephen A. Smith no corrió la misma suerte. La personalidad bulliciosa de ESPN fue recibida con una fuerte corriente de abucheos e insultos durante su aparición como “invitado secreto”.

“Bromeó Hart diciendo: ‘¿Están diciendo ‘Deuce’? mientras Smith salía entre abucheos.

“Ellos no saben que los abucheos son aplausos”, añadió Smith, tratando de salvar la situación. “Los abucheos son aplausos”.

La multitud tenía buenas razones para abuchear a Smith, quien infamemente dijo que “Villanova no tiene un prospecto real de la NBA en este equipo” después de que el equipo ganara el Campeonato Nacional de Baloncesto Masculino de la NCAA en 2016 (el equipo contaba con futuros diferenciales de la NBA como Brunson, Hart, Mikal Bridges y Donte DiVincenzo, por nombrar algunos).

Y más tarde, cuando los Knicks ficharon a Brunson en 2022, Smith criticó la decisión, exclamando: “Estoy cansado, ustedes … JALEN BRUNSON NO ES LA RESPUESTA. ¿Están creando este espacio salarial para obtener a Jalen Brunson? ¿Es él KD? ¿Es él Kawhi Leonard? ¿Están vendiendo a Nueva York con Jalen Brunson?”

Así que, la noche del viernes, Brunson y Hart confrontaron a Smith sobre sus comentarios de 2016.

“Ahora estamos sentados aquí con este trofeo de oro a tu derecha”, dijo Hart a Smith. “¿Puedes sentarte aquí y admitir que estabas equivocado?”

Después de fingir que no escuchaba la pregunta, Smith respondió: “Soy un hombre adulto. Estaba completamente equivocado. Me disculpo con este hermano en televisión nacional; me disculpo contigo; me disculpo con toda la organización de los Knicks. Déjenme ser muy claro: nunca he estado tan feliz de estar equivocado en mi vida”.

Smith, de 58 años, afirmó que “salió del vientre como fanático de los Knicks”, lo que provocó más abucheos de la multitud antes de enumerar una serie de movimientos infames realizados por la organización de los Knicks en las décadas de 2000 y 2010 cuando el dueño James Dolan tomaba las decisiones, y antes de ceder el mando a Leon Rose (y distraerse erigiendo su Esfera en Las Vegas).

“Así que, pido disculpas por estar equivocado”, continuó Smith. “Pero déjenme ser muy claro: si significa otro campeonato, lo volvería a hacer”.